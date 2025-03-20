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中華郵政推「乖乖」聯名商品　3200箱開賣40分鐘售罄

▲▼中華郵政推出「郵局陪你乖乖長大」聯名商品。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政推出「郵局陪你乖乖長大」聯名商品。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政公司為慶祝創立129週年，首次與經典零食品牌「乖乖」合作，攜手推出「幸運骰聯名款乖乖」，今天(3月20日)郵政節上午10時於「i郵購」網站開賣，短短40分鐘，3200箱即遭搶購一空，中華郵政暫不追加開賣。

中華郵政表示，本次的聯名商品不僅喚起大眾的童年記憶與情感，並反映民眾對郵政吉祥物「波波鴿」的喜愛。為回饋廣大波波鴿粉絲，自3月20日起至4月10日止，民眾可前往全國16間郵局O2O郵購站，透過電子看板的拍照功能，或與聯名款乖乖一起拍照，將照片上傳至FB「i郵購粉絲團」，即可參與抽獎活動，有機會獲得限量10組的「獨家波波鴿證件套」，此限量紀念品僅送不賣。

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由於3200箱乖乖才40分鐘就銷售一空，中華郵政暫時未規劃追加開賣。中華郵政表示，這次與乖乖的聯名合作只是開端，「i郵購」未來將積極開發波波鴿與知名品牌聯名或特規商品，值得期待的是，即將到來的母親節檔期，將與榮獲臺南2025十大伴手禮的品牌「塩萃」攜手合作，共同推廣北門鹽田的特色文化與優質產品。

中華郵政指出，「i郵購」將持續發掘台灣在地特有元素，拓展商品品項，包括各地獲獎伴手禮、農村好物、農會百大精品及知名廟宇文創商品等，也邀請具有安心標章、產銷履歷或品牌故事的優質店家加入。

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