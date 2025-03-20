端午疏運「離島航班開1178架次」　機票3／24上午9時開搶

▲端午連假離島機票3/24起開放訂票。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今(114)年端午節有3天連假，交通部民航局今(20日)宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,178架次，總共10萬2,363個座位數，3月24日下周一上午9時起開放訂位。

端午節自5月30日至6月1日有3天連假，民航局規劃5月29日至6月2日為5天疏運期，民航局指出，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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根據規劃，澎湖航線將提供666架次、5萬9,228個座位數；金門航線提供382架次、3萬4,260個座位數；馬祖航線提供130架次、8,875個座位數。民航局表示，三離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供1,178架次、10萬2,363個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

此外，民航局也提醒，此次端午節連假，於尖峰時段5月29日至5月31日台灣出發往離島方向，以及5月31日至6月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效之利用。

民航局指出，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。