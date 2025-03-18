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金門船長逃避安檢！載海巡人員出海遭判3月　檢不服認輕判提上訴

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名王姓男子於去年12月2日晚間，駕駛自用小船返抵金門后豐港，被海巡人員攔檢。沒想到王男不但不配合，還發動引擎，強行載著4名海巡人員出海，巡防艇追上攔截才將人船押回。金門地院日前審結，依妨害公務罪將王判處有期徒刑3個月，可易科罰金。對此，金門地檢署認為判刑3個月太輕，提起上訴。

判決指出，王姓男子於2024年12月2日晚間8時49分，駕駛「穩轉號」搭載黃姓、鍾姓2名男子返抵金門后豐港，遇海巡署第九岸巡隊水頭安檢所，4名安檢人員上船實施船舶安全檢查，安檢員發現「穩轉號」的前置物艙無法開啟，有擅自改裝為密艙夾藏貨物的疑慮，便利用手持X光機加強檢查。

▲金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

沒想到王姓船長等人不配合，不待安檢結束，突強行將4名安檢人員強載出港，導致安檢員因受外海風浪顛簸的影響，只能中斷安檢，各自抓住欄杆保命。直到第十二（金門）巡防區緊急派艇攔截，並將王男等人、船隻押解回后豐港，全案依違反刑法第135條「妨害公務罪」移送金門地檢署偵辦，經法院審理後，判處王男3月徒刑，可易科罰金。

對此，金門地檢署指出，王男2021年起迄今，已有多次未經許可航行至大陸地區行為，本次加重妨害公務犯行無可憫之處。而本次海巡人員登船安檢過程中發動引擎，強載海巡人員駛離港區，海巡人員因受外海風浪顛簸影響，僅能中斷安檢，各自抓住欄杆以策安全，犯罪手段惡性非輕，且金門地區海域為台灣地區海防前線，緊鄰大陸地區海域，王男駕船逃逸、規避檢查之行為，如航行方向未能掌控妥當，很可能將我國海域執法之公務人員一同載往大陸地區海域，衍生不必要之兩岸爭端並嚴重危害國家安全。

▲金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林名揚翻攝）

金門地檢署表示，王男犯罪後未表達任何歉意，而該船隻前置物艙無法開啟，顯有擅自改裝為密艙夾藏貨物之疑慮遂加強檢查，王男為了規避、妨害後續檢查而將安檢人員強載出海，僅給予較輕刑度刑罰，無法達到刑法一般預防及特別預防功能，認為原審未能細酌上開情節，僅量處3個月有期徒刑，實難收警惕之效，容有過輕之嫌，難認妥適，爰依法提起上訴。

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