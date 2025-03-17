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金門觀光100旅遊亮點　建功嶼封島3個月進行施作

▲▼金門觀光100旅遊亮點 建功嶼封島兩個月進行施作。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門建功嶼封島3個月進行施作。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

交通部觀光署112年至113年串聯中央與地方推動「台灣觀光100亮點」，金門縣入選亮點共計4處，建功嶼為其中之一，每年參觀人數高達21萬人次，退潮期間集客量大，所帶來的觀光效益不容小覷。

金門縣長陳福海表示，金門以觀光立縣，旅遊發展應從「片區整合」角度規劃，建功嶼島上設施長年經海風及海水侵蝕，造成設施物老舊及建築物破損，縣府觀光處基於遊客安全考量，著手進行建功嶼及周邊景觀修繕工程，並向交通部觀光署爭取2,300萬「建功嶼及周邊景觀修繕工程」補助計畫，工程主要內容為建功嶼設施及景觀改善、建功嶼廁所整修、入口廣場與誠實堡周邊環境改善及延平郡王祠前停車場及周邊改善，希望藉由工程改善提升整體觀光服務品質，增強遊客遊憩體驗，帶來更多旅遊人潮，擴大金門整體區域觀光效益。

功嶼及周邊景觀修繕工程已開始動工，為了提供遊客更優質以及安全的場所，考量施工區域工程項目繁雜及相關施工機具設備使上用容易造成危險，也為加速工程進度積極趕工，預計於114年4月1日至114年6月30日進行封島施作，屆時建功嶼島上軍事據點將進行封閉整修，做必要的安全性阻隔，期間遊客仍可依退潮時間由海上步道步行至建功嶼外圍及鄭成功石雕像周邊參訪，期待建功嶼能夠提供遊客更優質的遊憩體驗。

對於施工期間造成遊客參訪不便，同時也影響鄉親交通便利性，觀光處為此感謝鄉親的體諒、配合與支持，後續施工期間相關資訊將另行公告於「樂遊金門」及「金門觀光逗陣行」FB粉絲專頁。

▲▼金門觀光100旅遊亮點 建功嶼封島兩個月進行施作。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門觀光100旅遊亮點 建功嶼封島兩個月進行施作。（圖／記者林名揚翻攝）

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