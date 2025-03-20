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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院罰假帳案白營怒嗆垃圾　綠指柯文哲半年前道歉：現在要甩鍋？

▲▼民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

▲前民眾黨主席柯文哲去年為假帳案鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，包含木可公關、時樂尼奧、KP演唱會等多筆帳目出現假帳、虛報問題，柯也率全體黨公職鞠躬道歉。而監察院昨查核完畢，總計逾2萬筆收支違法，裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3,888元。對於裁罰，民眾黨痛批監察院垃圾。對此，民進黨今（20日）指出，去年8月柯文哲率全體黨公職為假帳案道歉，說會釐清真相，自己都說真的錯了，就去把帳釐清，不要過了半年沒給交代，主管機關要裁罰又甩鍋。

柯文哲申報不實款項包含：募款演唱會售票及透過木可公司販售競選小物合計4,067萬8,453元之鉅額收入，故意匿未申報；復有虛報1筆收入及86筆無交易事實等虛報支出計2,463萬719元，故意申報不實收支金額達6,530萬9,172元；故意違反法定支出項目，以4筆高額授權費(金)名義給付木可公司計1,500萬元；未盡查證義務收受不符規定之政治獻金，未於申報截止日前辦理返還或繳庫；收受164筆政治獻金逾15日始存入專戶。

對此裁罰，民眾黨痛批監察院垃圾、腦殼壞去。民進黨發言人吳崢表示，針對監察院行使憲法上賦予職權，尊重也不評論，但民眾黨這樣的政治攻擊非常荒謬，網路上影片、直播都還在，去年8月29日，民眾黨前黨主席柯文哲帶領民眾黨全體黨公職開記者會，向社會深深一鞠躬道歉，大家都還記得這個畫面。

吳崢回憶，當時柯文哲怎麼說？柯文哲說，抱歉，真的沒有處理好政治獻金，出現假發票、報假帳、申報不實狀況，賠掉了財政紀律、社會對民眾黨的信任。當時民眾黨還承諾，會盡速把政治獻金的帳釐清，到底短報多少、多少是名目跟帳目不實會盡速清點，再向社會完整報告。

吳崢質疑，去年8月29日到現在，已經超過半年，民眾黨有針對政治獻金盤點好、對社會完整交代？到底帳算出來差多少、錯多少，有多少發票漏登、登錯、開錯，這些事情有給社會交代嗎？並沒有，民眾黨選舉的帳都報不好，自己都說真的錯了，就去把帳釐清，不要過了半年沒給交代，主管機關要裁罰又甩鍋。

對於民眾黨說法，吳崢批評，民眾黨想把別人拉下水轉移焦點，並非負責任態度，民眾黨去年8月開記者會說要給社會交代，那就去做，不要主管機關查的時候，就轉移焦點，自己出的包自己好好收拾。
 

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