柯文哲喊對小草有義務「絕不逃」　檢反批：說司法迫害太廉價

▲柯文哲因涉犯京華城案在押，20日被提訊到台北地院首度進行準備程序，柯媽何瑞英（前右2）、柯妻陳佩琪（前右3）旁聽到深夜11點開庭結束。（圖／記者黃資真攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北市前市長柯文哲被起訴任內涉收賄、圖利京華城案，移審台北地院第1次羈押禁見3個月將期滿，法官昨（20日）調查是否延押，柯連說數次「我絕對不會逃亡，就算死在裡面（看守所）也不會逃」、更沒必要勾串，除非檢方目的「就是要把我關起來，那我就在裡面讀書」，但「只要小草不放棄，我就不會放棄」。

辯護律師團為柯文哲爭取交保，爆料檢方早就知道「橘子」許芷瑜去年（2024年）8月28日回台看牙醫，許女的男友也證稱許女因醫師說吃抗生素就好，所以同月29日就搭機回日本繼續學業，檢方卻刻意隱匿查詢許女就診資料、又扭曲許女的男友證詞，說許女是被柯指示逃亡、為了押柯而罔顧事實，律師感慨「北檢怎會變成這個樣子」。

律師團也「順勢」說出柯文哲近期就醫、半夜睡覺被痛醒，還出現血尿症狀，柯已66歲，儘管健康還好、意志力超乎常人，願為自己清白奮戰，但請法官別讓羈押消磨科的意志力、限制他的防禦權。旁聽的柯妻陳佩琪聽了頓時難過地趴在椅背上，柯沒轉頭去看妻子和母親。

▲柯文哲日前被戒護到父親告別式會場奔喪，20日被提訊到台北地院出庭，說到不能在父親離世時隨侍在側，又忍不住愧疚悲痛。（資料照／記者湯興漢攝）

法官昨上午9點30分開始一整天馬拉松式庭訊，依序問完同樣在押的3名被告沈慶京、應曉薇與李文宗，隨即於傍晚5點15分開始訊問柯文哲，期間僅短暫休息2次10分鐘，晚間9點20分進行延押訊問，柯本次押期將在下月（4月）1日期滿。

檢方主張柯文哲仍有勾串滅證之虞、建請延押，並回應柯對本件起訴的批評，強調司法不是政治工具、檢方只服膺法律，「不是你想像、用語所稱的齷齪難堪」，反而是柯當庭聲稱不解同案被告公務員為何認罪，等於「隔空施壓、喊話共犯」。

檢方指出，本案不法利益高達100多億元，柯文哲身為市長，卻說不用管、不知情，明顯在裝傻，且有多位公務員證稱聽從柯的要求放行京華城案，柯親筆寫的收錢紀錄也非檢方幻想，曾罵財團「拿刀叉吃人肉」的柯，如今卻收財團的錢，請柯別再喊「司法迫害」、這種說法太廉價。

▲在押的柯文哲20日被提訊到台北地院首度進行準備程序，庭訊歷時6小時，深夜11點結束。圖為他先前出庭聲請解除禁見處分。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲不服氣，反問「鏡新聞怎會把扣押我的手機資料每天報」、是怎麼回事，資料都在檢方手裡，檢方不查誰洩露偵查祕密，就是縱容、就是共犯，柯強調「我雖然讀醫學系，也知道程序正義」，更喊話檢方公訴團隊別淌渾水、不必為別人的不正當程序辯護，「起訴書是誰寫的，出來面對，我來跟他辯！」

柯文哲連說好幾遍「我絕對不會逃亡」、「我對支持者有義務」，他說民進黨最希望他逃，「我跑了，民眾黨就垮了，一半的支持者回綠營」，他最感動小草說的「只要阿北不放棄，我就不放棄」，現在反過來，「只要小草不放棄，我就不會放棄！」、「就算死在裡面（看守所）也不會逃！」

柯文哲虧檢方「不是四叉貓，（用一段訊息）說我勾結財團，嘛卡差不多耶！」本案動用國家力量查7個月、「查不出來什麼東西，難道是我的錯嗎」，檢方起訴證據沒多少、有什麼好串供的，除非檢方目的「就是要把我關起來，那我就在裡面讀書」，如果檢方覺得很爽，那就這樣。

柯文哲話匣子一開停不了，放話若交保要科技監控，「我就戴著電子腳鐐去走大甲媽祖遶境，我不尷尬，就是你們尷尬」，他還幫李文宗求情「真的不用押，他完全沒碰京華城案，頂多帳目亂七八糟，因為18萬筆捐款，他應付不了卻沒舉手說」。

柯文哲也指沈慶京每次到市府找他，都在講以前的女朋友、在眷村當小混混、去跑船等往事，還跟他談藍白合，「他不是來找我講京華城，大老闆不會講這種事」，他勸檢方別搞垮沈和他的公司，否則很多人吃飯會出問題，「不要自以為正義，上蒼有好生之德」。

柯文哲說檢方指控他身為市長、什麼都應該要懂，「難道中華民國政府機關出問題，（總統）賴清德也要負責嗎？」柯一口氣講了20分鐘，最後自己不太好意思，自稱這麼愛講話的人，被羈押禁見7個月沒人可以講話，「沒發瘋就不錯了」。

柯文哲的庭訊最後在接近昨天深夜11點結束，歷時6小時，柯媽與柯妻也坐到最後。全天開庭近14小時的法官，致歉害大家開庭這麼晚、這麼疲憊，諭知柯還押，評議後裁定是否延押，並訂於4月17日下午2點30分，再提訊柯續行準備程序。