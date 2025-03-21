柯文哲紙條下令「橘子」出國？　律師曝她曾返台看牙醫

記者黃翊婷／綜合報導

台北市前市長柯文哲捲入收賄、圖利京華城案，昨日（20日）法官開庭調查是否延押。而關於逃亡海外遭通緝的祕書「橘子」許芷瑜，柯的辯護律師鄭深元表示，許芷瑜曾在2024年8月28日返回台灣看牙醫，檢方卻隱匿不說。

▲柯文哲（左）稱許芷瑜（右）是「愛玩的小孩」。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

法官20日開庭調查是否延押，柯文哲連說數次「我絕對不會逃亡，就算死在裡面（看守所）也不會逃」。辯護律師團為柯文哲爭取交保，律師鄭深元直指，檢方早就知道許芷瑜曾在2024年8月28日返回台灣看牙醫，許女的男友也證實，因為醫師說吃抗生素就好，所以許女在同年同月29日又搭乘飛機前往日本，目的是要繼續完成學業，結果卻被檢方刻意隱匿，甚至扭曲許女男友的證詞，說許女是受到柯的指示逃亡。

回顧案情經過，檢廉偵辦政治獻金、京華城案，去年12月26日偵結並以收賄、背信、侵占公益等罪起訴柯文哲，當時台北地院召開接押庭，檢方秀出簡報，還原柯在台玻大樓碎掉的小紙條，上頭寫著「晶華→orange出國」，因此認為是柯下令讓許芷瑜逃到國外。

但柯文哲強調，是自己拼錯字，誤將「arrange」（安排）拼成「orange」（橘子）。檢方認為，以柯文哲的英文程度，不可能拼錯，就是柯透過紙條下令，所以許芷瑜才會在2024年8月27日返國後，又火速在同年同月29日凌晨4時10分訂機票，並在當天急赴日本。

目前許芷瑜仍未到案，而時任柯文哲競選總統辦公室財務長、「大帳房」李文宗，面對檢方指控他涉嫌公益侵占等罪名，全盤否認。法院20日經過一整天馬拉松式庭訊，依序訊問沈慶京、應曉薇、李文宗、柯文哲，柯本次的押期將在下個月（4月）1日期滿。