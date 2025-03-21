柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」：被關7個月沒瘋就不錯

▲台北市前市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲20日調查是否延押，前台北市政顧問、前黃珊珊競選辦公室策略長翟本喬透露庭中漏網鏡頭，可以說是金句連發，甚至還直問檢方是不是會「通靈」，引起全場大笑。

翟本喬記錄了20日開庭的情況，以下全文：

今天開庭，我這裡記錄一些漏網鏡頭。

開庭，法官問：請問被告有沒有收到起訴書？

阿北(中氣十足)：起訴書？有！

阿北講五分鐘後，開始教訓檢察官。

法官：被告跟法官講就可以，不要...就是...跟檢察官對槓。

阿北：我剛才是很有耐心的聽他們講完...

阿北：既然只有兩個人在市長室會談，檢方怎麼會知道我們在談什麼？你們是通靈的是不是？(全場大笑)

阿北(講半小時後)：...可是今天這個案子...

法官：等一下，你要開始講下一段的話，我們先休息一下好嗎？(哀求...全場大笑)

阿北：你中間打斷的話，氣氛會不好。(全場大笑)

法官：我們現在休息一下。等一下被告開始之後講話請對法官，不要再對檢察官...

阿北：我對你沒有惡意哦！對他們(指向檢察官)是恨死了！(全場大笑)

(七點多)法官：大家需不需要用餐？我怕被告體力不行...(其實是法官餓了)

阿北：我騎一日雙塔的人我有在怕哦？

阿北：你們是檢察官，不是四叉貓。

阿北：我一輩子在救人，很難想像怎麼會有人把害人當作工作？你們這些檢察官還有良心嗎？不要臉！

阿北：你們公訴檢察官不要來淌這個混水啦！我告訴你，很簡單：起訴書誰寫的，就誰出來講！不要躲在後面。

阿北：我不可能逃跑啦！你知道最希望我逃跑的是誰？就是民進黨！我跑了民眾黨就垮了。我就算死在裡面也不會逃！

阿北：要上電子腳鐐就上啊！只要我不尷尬，尷尬的就是你們。我跟你講：我就戴著電子腳鐐去大甲媽祖遶境。

阿北：不好意思，拉拉雜雜講了一大堆。因為太久沒有機會講話，我被羈押禁見七個月，我這麼愛講話的人 (全場大笑)，被關七個月，沒有發瘋就不錯了。