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柯文哲崩潰控檢威脅！邱毅看到哭：比東西廠的刑求還要卑劣

▲▼民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

▲京華城案開庭，前民眾黨主席柯文哲向公訴檢察官怒吼「不要臉」。（圖／民眾黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，20日首度提訊在押的柯文哲出庭，柯文哲，當庭崩潰痛哭，不滿檢察官羅織罪名，痛批檢察官以「不雅影片」要脅他。對此，前立委邱毅表示，「看柯文哲聲淚俱下的痛訴，我知道這是真的」。

邱毅20日深夜發文表示，柯文哲出庭時火力全開。他不再忍耐，把林姓檢察官威脅他的內情，在庭上毫無保留的和盤托出，指控林姓檢察官恐嚇，要把他USB裡的不雅照片透露給媒體，「柯文哲很憤怒，他知道又被栽贓了，栽贓了骯髒的照片，而且極可能又是借特定媒體來傳佈」。

邱毅感嘆，他帶著極端憤怒的心情，流著眼淚，寫下這段文字，「台灣的司法，怎麼會被糟蹋到如此程度，難道這真是賴清德執政以來的最大功德」。

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國民黨立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

邱毅表示，檢方逼供的方式，比過去東廠西廠的刑求還要卑劣，如果不是柯文哲親口在法庭內說出，他真的難以置信，「看柯文哲聲淚俱下的痛訴，我知道這是真的」。

他回憶，另一被告沈慶京前幾天出庭時，他的辯護律師也直指這位林姓檢察官，要他咬柯文哲，否則就把他關押到死，「當時我還半信半疑，所以沒有評論這段情節。今天驚見柯文哲庭上幾乎情緒失控的告白，我相信了」。

邱毅表示，他不知道現在司法界內，類似的老鼠屎還有多少，因為他以前只知道司法界內幕很黑、水很深，但真沒想到，賴清德執政以後，司法竟然會墮落到如此不堪程度，「可惜我已經離開立法院，否則一定把這事查到底朝天」。

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