柯文哲政治獻金申報不實挨罰　黃珊珊：3度要求補正都未獲同意

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，監察院查核報告19日出爐，總計逾2萬筆收支涉有違反11大項政治獻金法規定情事，裁罰374萬元並沒入5579萬3888元。對此，選舉期間擔任總幹事的立委黃珊珊，今（20日）受訪直言，善後小組在10月1日以及今年1月14日、2月5日，都陸續向監察院要求補正，但直到今天都沒有接獲同意，「沒有看到政治獻金法有哪一條規定，可以拒絕當事人申報補正」。

▲2024大選期間擔任柯文哲競選總幹事的立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



黃珊珊今受訪直言，第一次申報時因為有會計師申報不實，過去在幾次記者會說明非常清楚，有非常多的漏報、錯報進而虛報，柯文哲是受害人，相關司法偵查結果也可以證明這點。

黃珊珊指出，這些虛報都是因為漏報、錯報產生，經過幾個月的比對，盡全力調查，目前漏報、錯報金額有2300多萬，虛報2400多萬，「查證結果，所有漏報、錯報支出憑證都有相關金流，也都用於2024總統大選」。

黃珊珊直言，善後小組在10月1日以及今年1月14日、2月5日，都陸續向監察院要求補正，但直到今天都沒有接獲同意。也就是說，我們早就查出有漏報虛報的部分，想監察院進行補正，但都沒有獲得同意；也沒有看到政治獻金法有哪一條規定，可以拒絕當事人申報補正。

黃珊珊指出，監察院說僅就查核範圍補正，他們要求查的才能補正，他們沒有查到的我們都不能補正？這是非常嚴重的錯誤。

針對監察院稱處分對象是柯文哲，希望取得柯的授權後再進行補件等，黃珊珊說，10月1日時事周榆修秘書長去，被告知沒有授權，因此柯文哲主席年初交保時簽了授權書給她，所以1月14日就要求補正，並不是沒有授權；在有授權的情況下，她2月5日再發一次文要補正，但還是沒有獲得同意。

「監察院說開了廉政委員會不予同意，我再問一次，政治獻金法有哪一條說，不能讓當事人補正？」黃珊珊質疑，監察院撇清責任，查到的要求說明、沒查到的一句話都不能說，「如果是國稅局，人民發現有錯漏想補正，有哪一個國稅局會拒絕？」

政治獻金善後小組回應指出，第一，監察院可依法檢視、政治獻金有無核實申報，但不該擴權，將所有「非政治獻金」視同政治獻金，擴權裁罰，無視相關法規、侵害人民權益。

善後小組表示，「柯文哲演唱會」與木可公司販售小物所得，均屬有相當對價之正當商業行為，依法納稅（娛樂稅、營業稅等），此非屬政治獻金之『捐贈收入』，監察院裁處沒入，顯於法不合，重大違誤。

善後小組說，請問監察院，是否要以相同標準查「賴桑小舖」、「小英商號」，若否，就是雙標，若否，監察院就不是「只打蒼蠅不打老虎」的廢物酬庸院，而是「棒打在野黨、護航執政黨」，憲政機關自我閹割成打手。

第二，政治獻金支付木可公司授權金部分，經對帳結果，木可公司與競選總部訂有委託授權管理契約處理應援小物兌換事宜，授權金額屬合約爭議，將依法請求返還，並非故意違反法定支出項目。

第三，第一次申報因為會計師申報不實（因錯報漏報、進而虛報），柯文哲是受害者，相關司法偵查結果已可證明，且漏報與錯報金額兩千三百餘萬元均有相關金流，經查證比對，「皆有相關支出憑證與金流，且皆用於2024總統大選」，然而，善後小組多次向監察院申請補正，至今都未獲同意。

過程中，監察院明知柯文哲與其他相關當事人遭羈押禁見，且所有憑證正本遭法院扣押，根本無法如期查對帳目，仍以延誤補正開罰，現新聞稿撇清責任。 「政治獻金案」仍在台灣台北地方法院調查審理中，監察院搶先羅織莫須有罪名，迎合上意，真可謂用心良苦。