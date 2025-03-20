正妹YouTuber下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」經濟系

▲AV女優音駒貓（原藝名明日見未來）考上慶應義塾大學的經濟系。（圖／翻攝@someone_someone_）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本YouTuber「るみちゃんねる-ぱわふるみ-」在YouTube上標榜是護理師，隨後因高人氣被成人影片製造商MOODYZ簽下，並以「明日見未來」為名出道。沒想到，明日見未來近日在社群上表示，她成功錄取日本慶應義塾大學的經濟系，並準備開始入學。

AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》網站表示，明日見未來近期越來越少更新社群平台，更將藝名「明日見未来」改為「音駒ねこ(音駒猫)」，但考量日前發文說離職，就推測是藝名不允許被使用，才會改名。

▲▼音駒猫日前在X發文，表示自己正在學印度式計算法。（圖／翻攝@someone_someone_，下同）



一劍浣春秋表示，沒想到明日見未来改名沒多久，就發出自己考上慶應義塾大學經濟系的消息，還附上已經拍好的證件照。根據維基百科的介紹，2023年發表的QS世界大學排行榜顯示，慶應義塾大學位列全球第214名，在亞洲大學排行榜中則是排名第34名，經濟系則是這所大學最早設立的三個學系之一，在日本學界非常有影響力。

一劍浣春秋說，他本以為明日見未来暫停拍片後，會不知道自己要做什麼，沒想到對方竟然考上了好學校，「希望這位個子高挑身材極度姣好的女優去唸書的時候不要被騷擾，能夠順利完成學業，真的恭喜」。