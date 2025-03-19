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家寧切割媽媽！「壁虎通寧王」神準命中　Joeman出手了

▲家寧發聲明與母親切割。（圖／翻攝自家寧IG） 

▲家寧發聲明與母親切割。（圖／翻攝自家寧IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber家寧18日透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，也並不清楚實際收益，甚至多年來未曾參與公司經營，大動作切割媽媽。沒想到，「棄母保寧」這招在前一天就被「壁虎通寧王」神準預言，讓大批網友到該文下面留言朝聖。

「壁虎通寧王」在家寧事件爆發後，不斷在threads發文，透露自己用通靈的能力，看到家寧家中的情況，包括爭吵、公關問題，描繪得繪聲繪影，讓不少網友當作連載小說在追，也因敘述畫面猶如在家寧家中的客廳親眼所見，因此被網友戲稱是家寧家中的「壁虎」。

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「壁虎通寧王」17日在threads發文表示，家寧一家請來公關公司的老闆，並祭出新策略「棄母保寧」，讓家寧變成「知情但無能為力的員工」，順利下莊後等待未來復出，卻讓家寧媽不高興。

▲Joeman拍攝《靈能》肩膀沉覺得毛！　事後「看到照片」傻眼了。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

▲Joeman邀請「壁虎通寧王」參加《靈能的挑戰》第二季。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

沒想到，家寧19日就發律師函切割媽媽，種種巧合讓網友瞬間嗨翻，跑到「壁虎通寧王」的文章下方朝聖，而該文也累計129.8萬次瀏覽。

網友看完紛紛留言，「真的切割了！神預言」、「你先老實講你是不是他家的壁虎」、「還真的發布消息，棄母保寧。我願稱您為通寧師」、「好好笑，不管哪個通寧王只要通到寧妹都是番外篇」、「太神！未來人」。

由於「壁虎通寧王」的文章都無法證實，因此許多網友表示，「人家搞不好會告你，記得千萬別刪文喔」、「這個人要瞎掰幾篇啊笑死，根本就能去寫小說了」、「其實不用通靈，多觀察一點網路上的走向就會發現。前幾天看網路上就已經出現一些留言心疼家寧了 全部都在罵張媽」、「以前我不相信科學的盡頭是玄學，現在我信了」。

此外，YouTuber Joeman（九妹）也留言邀請「壁虎通寧王」參加《靈能的挑戰》第二季，但被「壁虎通寧王」婉拒，轉而介紹徒弟出賽。

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