成功坦砲火！律師分析家寧聲明稿「很成功」：保護到客戶利益

▲家寧發聲明。（圖／翻攝自家寧IG）



記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber家寧18日透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來不曾參與公司經營，將與律師研擬對策，引發議論。有律師看了聲明稿後，認為律師方坦了大部分炮火，「網路上的大部分的留言都在戲謔『理鴻敢』，+0被批評的聲浪相對小很多」，不僅保護到客戶利益，法律上的論點也四平八穩，「很成功啊！」

勝綸法律事務所合署律師潘穩中在Threads表示，「以本人小律師的角度來看，+0的律師聲明稿很成功阿」，因為律師坦了大部分的炮火，網路上的大部分的留言都在戲謔「理鴻敢」，批評家寧的聲浪相對小很多，這樣就保護到客戶的利益了。

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再者，法律上的論點也是四平八穩，家寧頂多被講說切割媽媽，但沒有像前一篇群海娛樂的聲明一樣，引來排山倒海的負面聲浪。此外，該篇聲明稿對Andy老師的遭遇表示理解，還釋出善意，為之後雙方和解協商鋪路，同時還宣傳了一下自己的頻道，幫自己未來的事業發展留一條後路。

最後，潘穩中透露，「理鴻的其中一位律師也是我的前同事，我確認他是真人，不是ChatGPT，這次應該沒人會質疑是AI寫的了。」另外，有人好奇發問「可以問他為何要接嗎？」潘穩中則回「能接到社會矚目案件是難得的機會，評估自己能接受輿論壓力就接啊！」

貼文引發討論，「這麼逆風的Case都敢接」、「律師就是要坦，而且這波操作律師也紅了」、「我認同你的觀點，只要是個『人』，在台灣就有資格找律師辯護，這就是民主國家中對人權的基本保障，而律師就是保護人權的底線。」

※本文獲原PO授權引用。