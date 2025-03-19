Andy被欺負氣炸大票！律師更心疼1人：被虐100多天孤零零死去

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹被羈押禁見至今逾1年。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber家寧18日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來不曾參與公司經營，將與律師研擬對策，舉動再度引發爭議。對此，律師林智群感嘆，大家看到Andy被欺負都義憤填膺，想為他出氣，「Andy還有辦法錄影片幫自己討公道，剴剴沒辦法」，話題引發討論。

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」表示，「Andy被欺負，大家都義憤填膺，為Andy出氣。」接著話鋒一轉，「Andy還有辦法錄影片幫自己討公道，剴剴沒辦法，1歲10個月的小孩，被凌虐了100多天，體重剩6公斤，在耶誕節晚上，手握著小小的鉛筆，孤零零的縮在雜物間裡面死去」，感嘆道「如果當時周遭大人多做一點什麼，也許就可以接住剴剴。」

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貼文掀起共鳴，「當初我看到這案子，身心受創了4個多月才能睡著」、「那時候年紀還超可愛的，怎麼下得了手？」「這看了就難過」、「虐兒我真的受不了」、「真的，我不會忘了這孩子。」

北市1歲多男童「剴剴」2023年12月24日凌晨因呼吸困難送醫，卻被醫師發現有營養不良狀況，而且頭骨、盆骨、小腿骨受損，還有牙齒斷裂、指甲被拔除、生殖器燒傷等傷勢，經過搶救仍宣告不治，疑遭保母虐死。

當時台北地檢署認為，剴剴可能是遭保母虐待致死。劉姓保母姊妹在偵查庭時坦承犯行，全數認罪，第3次開庭時卻翻供，全盤否認拔牙、餵廚餘等行徑，只承認綑綁、打腳底，引發大批民眾公憤。今（19日）是第四次開庭，7.6萬人上網連署，要求修法加重虐童刑責，同時也發起聲援行動，將在捷運西門町站集合，再前往法院。