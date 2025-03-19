　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院認定柯文哲違法　陳智菡「一定提行政訴訟」：陳菊頭殼壞去？

▲▼民眾黨團「急診室塞爆，三班護病比入法跳票」記者會，民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團主任陳智菡。（資料圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，監察院今（19日）查核報告出爐，表示柯文哲違反《政治獻金法》，裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3888元，並認定演唱會售票收入及競選小物販售收入，均屬政治獻金。立院民眾黨團主任陳智菡痛批，這一定要提行政訴訟，「你監察院頭殼壞去？陳菊頭殼壞去嗎？你沒有收過政治獻金嗎？」

陳智菡19日晚間接受網路節目「阿姊反抗軍」訪問，針對監察院稍早認定柯文哲違反《政治獻金法》，裁罰374萬元並沒入5579萬3888元，陳智菡表示，監察院昨（18日）還在哭窮說沒錢、什麼事都不能做，也不能政治獻金查核，結果現在出來說申報不實，所以說柯文哲違反《政治獻金法》，要罰374萬元、沒入5579萬3888元。

陳智菡提到，當初就跟大家說過，政治獻金案柯文哲是受害者，是因為會計師端木正申報不實，監察院把他移付懲戒而已，但一個會計師可以造假帳目，亂填一通後還沒回報給競總人員或李文宗，且他在北檢調查中也承認亂填，害到柯文哲，結果卻是柯文哲被罰。

陳智菡指出，監察院還要討人情，說雖然有多筆不實，但考量當事人柯文哲被收押，所以把時間延長，「說謊，因為當時監察院來函，要求我們在某時間內一定要申報完成。」很多證據資料都被北檢扣走，端木正在對帳期間就躲起來了，後來李文宗也被收押，所有證據都被北檢扣走，導致對帳過程非常困難。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲前民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

陳智菡稱，立委黃珊珊前兩週告訴她，帳務幾乎都對好了，所以多次來函監察院要補報，但對方一直不准許，要求黃珊珊得拿柯文哲親自授權才能申報，申報後監院又東挑西挑，現在又直接給柯文哲多再加一筆罪狀、一個莫須有罪狀，說演唱會跟募款小物都違反《政治獻金法》。

陳智菡強調，演唱會就是商業演出，因為籌劃活動時還不能收政治獻金，這就是商業活動，「蔡英文出書算不算政治獻金？賴清德出書算不算政治獻金？陳時中出書算不算政治獻金？就不是，他就不是在競選期間。」除非要規範所有政治人物不得有任何商業收入，不然這違反哪一條《政治獻金法》？

「監察院你收一收了啦！你居然可以這樣莫須有的罪名，還敢這樣哭窮？」陳智菡痛批，監院說募款小物也違反《政治獻金法》，但當時是分成兩塊，一塊是直接換成點數兌換贈品，另一塊是木可賣小物，這筆錢算木可得營收，但監院把木可這塊也當政治獻金，認為這是申報不實，「你這不是欲加之罪何患如此嗎？為什麼別人可以，柯文哲不行？」

陳智菡強調，柯文哲就按照別人方式去做競選活動募款、商業活動，且演唱會也根本沒賺到錢，扣掉其他公司收走的錢，最後商業演出只得到微薄70萬元，「你要說『柯文哲就是不行，柯文哲做這不行、做那不行，你就是要把它關起來才行』，你就直接這樣講就好！」

陳智菡痛批，明天就要開庭了，監院今天故意發這個新聞，「很會欸！很會嘛！故意趁今天，然後再踹柯文哲一腳，莫須有罪名再踹他一腳！」中華民國不是說監察院是拿來打擊壞人、懲戒不法公務員嗎？今天端木正作假賬，為什麼只有交付懲戒？被廠商行賄、接受性招待的高階公務員陳宗彥，到現在不用彈劾，「你什麼標準？監察院你收一收啦！爛死了！」

最後，陳智菡說，「這我們一定要提行政訴訟，這完全不合理，競選小物跟演唱會怎麼會是政治獻金？你監察院頭殼壞去？陳菊頭殼壞去嗎？你沒有收過政治獻金嗎？你沒有玩過選舉活動嗎？笑死人了欸！監察院長可以這樣搞喔？可以這樣隨便把人入人於罪喔？因為跟你不同黨，你就可以這樣搞？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希
金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」
30％男性早洩！醫曝「3大壞習慣」害提早打烊：年輕人佔比更多
佐佐木朗希160公里火球震撼東蛋！　外媒讚嘆：投紅中也無懼對
知名連鎖吃到飽火鍋爆食物中毒　緊急停業清消
金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出
大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監院認定柯文哲違法　陳智菡「一定提行政訴訟」：陳菊頭殼壞去？

快訊／監院認定柯文哲違反政治獻金法　民眾黨發4點聲明

柯文哲政治獻金收支逾兩萬筆違法申報　KP演唱會＋木可小物罰最重

遭曹興誠提告求償4千萬　翁曉玲引佛語反酸：又要開空頭支票？

快訊／民進黨正式入場大罷免　全體黨公職服務處轉「民主連署站」

快訊／申報不實！柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

朱立倫宣示推反戒嚴、反廢死公投　柯建銘酸「嘐潲」：別來玷汙國會

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

綠成立2026策略小組　黃國昌提醒賴清德：人民關心的是施政表現

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

打麻將忌諱西風連打4張？國文老師：和諧音有關

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

監院認定柯文哲違法　陳智菡「一定提行政訴訟」：陳菊頭殼壞去？

快訊／監院認定柯文哲違反政治獻金法　民眾黨發4點聲明

柯文哲政治獻金收支逾兩萬筆違法申報　KP演唱會＋木可小物罰最重

遭曹興誠提告求償4千萬　翁曉玲引佛語反酸：又要開空頭支票？

快訊／民進黨正式入場大罷免　全體黨公職服務處轉「民主連署站」

快訊／申報不實！柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

朱立倫宣示推反戒嚴、反廢死公投　柯建銘酸「嘐潲」：別來玷汙國會

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

綠成立2026策略小組　黃國昌提醒賴清德：人民關心的是施政表現

LaLaport停車費大降「一堆人仍不開車去」！在地人曝原因：很方便

不是大元！鼓鼓婚後首開唱「白色情人節當眾送他玫瑰花」超浪漫　　

《苦盡柑來遇見你》熱播中　IU談朴寶劍拍攝現場暖舉「善良到令人生氣」

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

八炯嗆上街遊行！移民署挨批處分親共陸配太慢　署長親上火線回應

台女醫力挺金秀賢！曝巧遇幸福回憶護航：金賽綸從小當童星沒讀書

裕民法說會後有法人估今年供需不佳　裕民：已在好轉、下半年估會更好

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

羅戈披黃衫熱身賽首秀失分　曾聖安關鍵安打帶頭助龍3比1勝兄弟

納豆出事又傷這器官 　瀰漫臭味曾子余乾嘔

打麻將忌諱西風連打4張？國文老師：和諧音有關

政治熱門新聞

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

比特犬新家又沒了　嘉義飼主卻步

農業部查農保資格竟冷血回「死了領不到」　卓榮泰嚴斥

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

Lucky咬人非第一次！已讓二住戶濺血

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

快訊／監院認定柯違法　民眾黨4點聲明

正式提告翁曉玲惡性誹謗　曹興誠求償4000萬：將全數捐贈陽明交大

台電虧損4千多億！　學者：核二核三持續運轉「一年可賺600億元」

比特犬被安置動保處　情緒緊張吠叫

更多熱門

相關新聞

快訊／監院認定柯違法　民眾黨4點聲明

快訊／監院認定柯違法　民眾黨4點聲明

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，監察院今（19日）查核報告出爐，總計逾2萬筆收支涉有違反11大項政治獻金法規定情事，裁罰374萬元並沒入5579萬3888元。民眾黨發表4點聲明，強調監院認定柯演唱會售票、透過木可販售競選小物皆政治獻金，與客觀事實不符，請監院清查總統賴清德「賴桑小舖」、前總統蔡英文「小英商號」，否則落入政治辦案標準不一。

柯文哲政治獻金收支逾兩萬筆違法申報　KP演唱會＋木可小物罰最重

柯文哲政治獻金收支逾兩萬筆違法申報　KP演唱會＋木可小物罰最重

白宣講3／23登場　發DM盼當派報員

白宣講3／23登場　發DM盼當派報員

綠成立2026小組　昌提醒賴這句話

綠成立2026小組　昌提醒賴這句話

別遺忘了無法再說話的「剴剴」　把破網補起來是我們能做的

別遺忘了無法再說話的「剴剴」　把破網補起來是我們能做的

關鍵字：

民眾黨柯文哲監察院陳智菡政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

恐再探4℃　下波變天時間曝

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈」回應了！

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

更多

最夯影音

更多

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面