監院認定柯文哲違法　陳智菡「一定提行政訴訟」：陳菊頭殼壞去？

▲民眾黨團主任陳智菡。（資料圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，監察院今（19日）查核報告出爐，表示柯文哲違反《政治獻金法》，裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3888元，並認定演唱會售票收入及競選小物販售收入，均屬政治獻金。立院民眾黨團主任陳智菡痛批，這一定要提行政訴訟，「你監察院頭殼壞去？陳菊頭殼壞去嗎？你沒有收過政治獻金嗎？」

陳智菡19日晚間接受網路節目「阿姊反抗軍」訪問，針對監察院稍早認定柯文哲違反《政治獻金法》，裁罰374萬元並沒入5579萬3888元，陳智菡表示，監察院昨（18日）還在哭窮說沒錢、什麼事都不能做，也不能政治獻金查核，結果現在出來說申報不實，所以說柯文哲違反《政治獻金法》，要罰374萬元、沒入5579萬3888元。

陳智菡提到，當初就跟大家說過，政治獻金案柯文哲是受害者，是因為會計師端木正申報不實，監察院把他移付懲戒而已，但一個會計師可以造假帳目，亂填一通後還沒回報給競總人員或李文宗，且他在北檢調查中也承認亂填，害到柯文哲，結果卻是柯文哲被罰。

陳智菡指出，監察院還要討人情，說雖然有多筆不實，但考量當事人柯文哲被收押，所以把時間延長，「說謊，因為當時監察院來函，要求我們在某時間內一定要申報完成。」很多證據資料都被北檢扣走，端木正在對帳期間就躲起來了，後來李文宗也被收押，所有證據都被北檢扣走，導致對帳過程非常困難。

▲前民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

陳智菡稱，立委黃珊珊前兩週告訴她，帳務幾乎都對好了，所以多次來函監察院要補報，但對方一直不准許，要求黃珊珊得拿柯文哲親自授權才能申報，申報後監院又東挑西挑，現在又直接給柯文哲多再加一筆罪狀、一個莫須有罪狀，說演唱會跟募款小物都違反《政治獻金法》。

陳智菡強調，演唱會就是商業演出，因為籌劃活動時還不能收政治獻金，這就是商業活動，「蔡英文出書算不算政治獻金？賴清德出書算不算政治獻金？陳時中出書算不算政治獻金？就不是，他就不是在競選期間。」除非要規範所有政治人物不得有任何商業收入，不然這違反哪一條《政治獻金法》？

「監察院你收一收了啦！你居然可以這樣莫須有的罪名，還敢這樣哭窮？」陳智菡痛批，監院說募款小物也違反《政治獻金法》，但當時是分成兩塊，一塊是直接換成點數兌換贈品，另一塊是木可賣小物，這筆錢算木可得營收，但監院把木可這塊也當政治獻金，認為這是申報不實，「你這不是欲加之罪何患如此嗎？為什麼別人可以，柯文哲不行？」

陳智菡強調，柯文哲就按照別人方式去做競選活動募款、商業活動，且演唱會也根本沒賺到錢，扣掉其他公司收走的錢，最後商業演出只得到微薄70萬元，「你要說『柯文哲就是不行，柯文哲做這不行、做那不行，你就是要把它關起來才行』，你就直接這樣講就好！」

陳智菡痛批，明天就要開庭了，監院今天故意發這個新聞，「很會欸！很會嘛！故意趁今天，然後再踹柯文哲一腳，莫須有罪名再踹他一腳！」中華民國不是說監察院是拿來打擊壞人、懲戒不法公務員嗎？今天端木正作假賬，為什麼只有交付懲戒？被廠商行賄、接受性招待的高階公務員陳宗彥，到現在不用彈劾，「你什麼標準？監察院你收一收啦！爛死了！」

最後，陳智菡說，「這我們一定要提行政訴訟，這完全不合理，競選小物跟演唱會怎麼會是政治獻金？你監察院頭殼壞去？陳菊頭殼壞去嗎？你沒有收過政治獻金嗎？你沒有玩過選舉活動嗎？笑死人了欸！監察院長可以這樣搞喔？可以這樣隨便把人入人於罪喔？因為跟你不同黨，你就可以這樣搞？」