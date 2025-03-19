綠成立2026策略小組　黃國昌提醒賴清德：人民關心的是施政表現

▲民眾黨黨政聯繫會議會後記者會，圖為黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨今（19日）召開中執會，會中通過成立「2026選舉前期策略小組」，由總統府秘書長潘孟安擔任召集人，成員包含黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁等人。被問到會不會覺得，民進黨只有政治掛帥？民眾黨主席黃國昌回應，提醒總統賴清德，不要忘記民進黨是執政黨，人民真正關心的是施政及執政表現。

黃國昌19日下午主持民眾黨黨政聯繫會議，並於會後召開記者會。被問到民進黨中執會通過成立「2026選舉前期策略小組」，成員包括潘孟安、柯建銘與段宜康等人，是否顯示出民進黨只有政治掛帥？黃國昌表示，對於民進黨在政治議程上的設定，自己基本上尊重，沒太多強烈意見，每個政黨面對未來選舉時，內部要成立什麼組織，真的沒那麼在意。

但黃國昌指出，他真正在意的是，「我再一次提醒賴清德，請不要忘記民進黨是執政黨，執政黨要有執政黨的樣子，「當你拿到執政權，人民真正關心的你施政及執政表現。」

黃國昌舉例，2016年民進黨選舉時，給所有勞工6大保證，第一是「保證工時要減少」，但今天勞動部長洪申翰做業務報告時，口頭報告完全不敢提「工時」兩字，因為2024台灣勞工總工時已上升到2030小時，「民進黨9年前跟勞工做『工時要減少』承諾，是徹徹底底跳票」。

黃國昌稱，該承諾跳票後，面對勞工界喊出要增加國定假日，洪申翰顯然是背棄過去主張，含糊其詞稱「再討論」，但這是民進黨2016年選舉時就跟勞工的承諾，但到了2024年底，勞工工時有減少嗎？民進黨政府與其一天到晚想鬥爭、想分裂社會，以及想著怎麼為下次選舉擷取政治利益前，「拜託先想想人民生活、勞工困境，以及好好跟社會解釋開出來的支票跳票，不需要給人民交代嗎？」