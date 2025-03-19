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快訊／監院認定柯文哲違反政治獻金法　民眾黨發4點聲明

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲前民眾黨主席柯文哲於去年捲入政治獻金風暴，監院今（19日）認定違反政治獻金法，裁罰374萬元並沒入5579萬3888元。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，監察院今（19日）查核報告出爐，總計逾2萬筆收支涉有違反11大項政治獻金法規定情事，裁罰374萬元並沒入5579萬3888元。民眾黨發表4點聲明，強調監院認定柯演唱會售票、透過木可販售競選小物皆政治獻金，與客觀事實不符，請監院清查總統賴清德「賴桑小舖」、前總統蔡英文「小英商號」，否則落入政治辦案標準不一。

針對監察院對柯文哲政治獻金案裁罰374萬並沒入5579萬3888元，民眾黨表示，監察院前一天（18日）才大動作開記者會，痛批在野黨砍預算，哭窮欲聲請釋憲，隔天（19日）卻可以發布超過3000字的新聞稿宣布裁罰、沒入金額，顯見監察院還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻。

民眾黨指出，監察院選在柯文哲於20日首次開庭前一晚公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火，配合司法進度進行政治追殺及攻擊。

民眾黨提到，監察院傾全力調查，新聞稿仍有值得一讀的地方，其中確認了過去從第三方支付平台的捐款，確實有許多錯誤登載為現金，且捐贈者與威京集團無關，更不存在外資捐贈；另外，裝潢費皆有合法憑證與給付金流，SOGO禮金確實作為員工福利用途，以上幾點皆證實，去年幾個月政論節目搭配側翼網軍輪番造謠的內容，都是不實的指控與抹黑。

民眾黨稱，有關監察院認定柯文哲演唱會售票、透過木可販售競選小物皆屬政治獻金，顯與客觀事實不符，民眾黨要求監察院依照同等標準，清查賴清德競選期間的「賴桑小舖」及蔡英文的「小英商號」，有開立發票之收入是否依法申報政治獻金，是否有匿未申報情形，請監察院一視同仁以正視聽，否則將落入「政治辦案標準不一」的罵名，難度悠悠之口。

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