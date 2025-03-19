民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

▲民眾黨黨政聯繫會議會後記者會，圖為民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為反制民進黨從15日舉辦的「人民是頭家」宣講，民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站為3月23日下午2時在新北板橋車站北二門出口登場。民眾黨今（19日）公布6份「真相DM」，將於當天發放給民眾當「民主派報員」，帶回去協助派報，以及限量「血汗薪資袋」，象徵人民的納稅錢，被民進黨政府不斷透支。

民眾黨主席黃國昌19日下午主持黨政聯繫會議，並於會後召開記者會。黃國昌先是說明該會議內容，由秘書長周榆修報告黨務發展現狀、立院法案推動，以及監督行政部門具體作為，以及今天在台北地方法院第四次開庭的「剴剴案」，台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶等多位黨公職皆到場聲援，表達重視兒少權益，未來也會配合立法院推動修法。

黃國昌提到，而這貫穿的主軸是，目前法院的審判系統，到底是不是可以給台灣人民真正的公平正義，前民眾黨主席柯文哲案件即將在20日開庭，民眾黨黨公職會到場關心進度，並繼續為捍衛每個人在司法的程序上接受公平審判的權利，為台灣司法程序的公平正義努力。

而記者會中也再次宣傳，23日下午2時在新北板橋舉辦的「人民要當家，台灣要進步，政府要監督」全國巡迴演講首場活動。黃國昌強調，取名為「人民要當家」，是因為民進黨政府根本沒有把人民當「頭家」，面對人民的質疑、面對國會的監督，民進黨政府不僅沒有為荒腔走板的作為向台灣社會道歉，反而不斷欺騙、恐嚇人民，明明手上拿2.9兆史上最高的預算，卻不斷的在哭窮，恐嚇人民如果不繼續給錢，人民的補貼會不見，這樣態度真的有把人民當頭家嗎？

黃國昌批評，民進黨的綠色權貴、爛官浪費人民的血汗錢，不僅沒有人負責任，還能持續吃香喝辣，真的被判刑的，不會被羈押、不會被電子監控，結果跑的跑，只要民進黨關係好的通通都放掉，因此民眾黨做出6款「真相DM」，希望民眾於3月23日當天擔任「民主派報員」，守護台灣的民主，守護人民的荷包。

而李頂立也預告，3月23日活動於下午2時正式開始，地點就在新北市板橋站前路鄰新府路，除了有立法院黨團三長及黨團主任輪番上陣，還會邀請社會賢達上台宣講，並於現場發放真相摺頁，讓「民主派報員」帶回去協助派報；另外，當天還會有限量「血汗薪資袋」，象徵人民的納稅錢，被民進黨政府不斷透支，所剩無幾。

新聞部主任吳怡萱強調，民進黨下鄉造謠，民眾黨揭發真相，「人民要當家」不是抄襲而是對照組，民進黨不敢告訴人民的實話，就由台灣民眾黨來揭露。記者會上也預告，「人民要當家」活動不會只有一場，會全國繼續辦下去，緊接而來會於3月30日在新竹市天公壇登場，全台各地跑透透，希望吸引更多民眾加入「民主派報員」的行列。

▼民眾黨為「人民要當家」宣講活動，製作「民主派報員」文宣。（圖／記者袁茵翻攝）