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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲政治獻金收支逾兩萬筆違法申報　KP演唱會＋木可小物罰最重

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲去年曾為假帳案召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，先是遭揭露做假帳，緊接著包含木可公關、時樂尼奧、KP演唱會等多筆帳目出現問題，柯文哲當時向支持者鞠躬道歉，並向黨請假3個月，自動申請調查。隨後柯文哲深陷京華城案遭羈押至今。而監察院今（19日）查核報告出爐，確實有多筆隱匿未報、不實、逾時申報，總計逾2萬筆收支涉有違反11大項政治獻金法規定情事，柯文哲裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3,888元，其中又以KP演唱會售票、木可小物匿未申報、虛報各罰180萬最重。

柯文哲申報不實款項包含：第一、募款演唱會售票及透過木可公司販售競選小物合計4,067萬8,453元之鉅額收入，故意匿未申報；復有虛報1筆收入及86筆無交易事實等虛報支出計2,463萬719元，因故意申報不實收支金額達6,530萬9,172元，違反政治獻金法第21條第1項規定之情節重大，依行政罰法第18條規定加重處罰。決議裁處罰鍰180萬元併沒入匿未申報之收入4,067萬8,453元。

第二、故意違反法定支出項目，以4筆高額授權費(金)名義給付木可公司計1,500萬元，違反同法第23條第1項規定之情節重大，依行政罰法第18條規定加重處罰，決議裁處罰鍰180萬元併沒入違法支出金額1,500萬元。

第三、未盡查證義務收受不符規定之政治獻金，未於申報截止日前辦理返還或繳庫等違反同法第15條第1項規定部分，決議裁處罰鍰8萬元併沒入11萬5,435元。

第四、收受164筆政治獻金逾15日始存入專戶，違反同法第10條第2項規定部分，決議裁處罰鍰6萬元。

以上合計裁處罰鍰374萬元併沒入5,579萬3,888元。另查出捐贈者違法部分，有營利事業於捐贈時其主要成員之董事長為外國法人，違反外資不得捐贈之規定、個人對同一組擬參選人於同一年度捐贈總額超過法定10萬元之限額等違法捐贈行為，監察院亦均分別依法裁罰。

對於演唱會售票收入及競選小物販售收入，監察院強調，擬參選人為募集政治獻金而舉辦活動，政治獻金法並無限制募款活動之態樣，擬參選人自可展現創意舉辦不同型態之募款活動，包含委由營利事業辦理。惟該活動所售票券、販售之物品價額等，如構成對擬參選人不相當對價之給付，該募款活動之收入即屬政治獻金捐贈收入。

監察院指出，該募款活動不因該活動已依法繳納相關稅賦(娛樂稅、營業稅等)而改變其為政治獻金之本質，故仍應依政治獻金法相關規定，將販售之金額於法定期間內存入政治獻金專戶、開立收據並申報於政治獻金會計報告書，舉辦募款活動之相關成本支出，亦得列報為政治獻金支出。

多年來，擬參選人募款餐會或販售募款小物多按此規定列報，柯文哲於107年間競選臺北市市長亦曾遵循此方式申報該次會計報告書，為此，監察院再次重申，募款活動不論形式為何，均應依此列報。

至於輿情反映及民眾檢舉柯文哲疑涉其他多項違法情事，監察院經過調查及約詢後，認定依現有事證，尚難認屬違法者，包括：第一、申報之現金捐贈筆數比例過高乙事，經查證結果，為登帳人員將第三方支付代收之捐贈，錯誤登載為「現金」，實際應登載為匯款捐贈比例為92％，將於結案後限期被查核人就錯登捐贈方式部分予以更正。

第二、申報有數人反複多次捐贈並有多筆「現金捐贈99,999元」遭質疑為京華城案相關乙事，根據政治獻金法之捐贈限額規定，是以同一年度的金額加總，並無次數之限制。又查柯文哲所申報單筆捐贈金額99,999元共33筆，均係透過第三方支付平台捐贈，除有將捐贈方式錯登為現金捐贈外，尚無具體證據認捐贈者係與威京集團可能相關。

第三、申報多筆收入之捐贈者地址不在本國疑屬外資捐贈部分，經查共計166筆，均符合規定登載，依現有資料，尚難遽認違法。

第四、申報高額競選總部裝潢費乙事，經查證結果，均有施工查驗證明、合法憑證及價金給付金流，難認未符支出規定，至於價格是否合理，有無豪奢浪費，尚非監察院查核職權行使範圍。

第五、購買SOGO禮券疑有違法或去向不明乙事，經查證結果，有合法憑證及金流，並作為員工福利用途，惟該項支出應改列人事支出科目，並應補正職工領據或領用名冊。

監察院也指出，有關柯文哲代理人黃珊珊於114年1月14日及2月5日函監察院，以「尚有數百筆憑證並未登打，金額高達千餘萬元，也有數百筆錯漏、登載錯誤」請求對上開會計報告書補報更正及剔除錯誤乙節，亦經監察院廉政委員會審核相關規定決議不予同意。

監察院廉政委員會除決議上開罰鍰及沒入之查核結果外，亦決議：監察院依會計師法第63條第1項規定為該業務事件主管機關，就上開會計報告書之簽證會計師端木正，執行帳務業務虛偽登載及查核簽證業務未依照「會計師辦理政黨、政治團體及擬參選人收受政治獻金查核簽證須知」及其所設計之查核程序等違反會計師法第11條第1項及第41條等規定。情節重大，已該當同法第61條第6款應付懲戒事由，依法檢具事證移請會計師懲戒委員會依法懲戒。

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