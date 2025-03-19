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獨／首例！高市消保官接申訴　粉絲急問：金秀賢若不來能退票嗎

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

▲金秀賢為今年高雄櫻花季最大卡司，不料活動前夕卻遭爆料負面爭議。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

記者許宥孺／高雄報導

韓星金秀賢近日捲入已故女星金賽綸未成年交往爭議，由於他月底即將來台參加高雄櫻花季，並如計畫登台演出40分鐘，引起兩派民眾反彈，喊要退票。高雄市政府消費者服務中心證實，確實有民眾來電詢問，「若金秀賢不來，可不可以退票？」

由統一超商主辦的高雄櫻花季，今年邀來韓星金秀賢代言，未料卻碰上金秀賢捲入戀童爭議，還扯出酒駕逼債、並忽視金賽綸求救訊息，導致女方走上絕路。

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外送用▲▼金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

▲金秀賢被爆與金賽綸交往時，女方尚未成年。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

種種爭議都讓網友罵翻，「參與高雄櫻花季 ，就是支持戀童癖」，「抵制金秀賢！」、「拜託快讓我脫手。國外代言都退光光了，還不退是怎樣？」紛紛要求退票。

高雄市政府消費者服務中心證實，今日下午接獲第一件高雄櫻花季退票申訴，一名民眾填寫表單，詢問「金秀賢未能如期來台參加高雄櫻花季演出，統一7-11可否退票？」目前消保官聯繫當事人，確認申訴意願。

▲夢時代百貨仍有金秀賢廣告看板。（圖／記者許宥孺攝）

▲夢時代百貨仍有金秀賢廣告看板。（圖／記者許宥孺攝）

針對民眾詢問退票事宜，消保官坦言要退票有難度，因櫻花祭非個人演唱會，而是多位、多組藝人輪番演出，站在法律面來說，若消費者因特定藝人而主張退票，可依個案處理，市府消費者服務中心受理後，會依照程序請主辦單位說明，必要時會進行協調。

消保官也表示，民眾若曾在主辦單位、官網、社群等公開網站，曾留言表示「我就是衝xxx去」等語，明確主張個人意識，這也構成討論退票的空間；不過若是私人、親友之間的對話，要退票恐就構成難度，因主辦單位未接獲「意識表示」，僅可做為當時購票動機，但民眾欲申訴時仍可提出佐證。

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