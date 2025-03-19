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金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布　主辦：活動仍照合約執行中

▲夢時代百貨仍有金秀賢廣告看板。（圖／記者許宥孺攝）

▲金秀賢將出席「高雄櫻花季」粉絲見面會。（圖／記者許宥孺攝）

記者林育綾／綜合報導

統一超商主辦「高雄櫻花季」，預計邀韓星金秀賢代言並舉行見面會，未料卻碰上戀童爭議風波，讓不少民眾關切「金秀賢還會來嗎？」而今（19日）7-11 在官網公布「金秀賢粉絲專屬見面會」抽獎結果，中獎名單有200人，業者也表示，「目前活動仍照原訂合約執行中，後續如有變化，會在第一時間立即因應，並考量消費者權益，做妥適處理。」

7-11 原訂在今（19日）上架金秀賢聯名商品，卻未依規劃上市，疑似受到緋聞風波影響，業者也在稍早證實「行銷活動檔期調整中」。不過由統一超、寬寬整合行銷主辦的「高雄櫻花季」自3月28日起一連3天，並在3月30日於高雄夢時代舉行「金秀賢專屬粉絲見面會」，將依照計畫執行。

▲▼金秀賢於高雄櫻花季舉辦粉絲見面會，中獎名單公佈。（圖／翻攝7-11官網）

▲金秀賢於高雄櫻花季舉辦粉絲見面會，中獎名單公布。（圖／翻攝7-11官網）

7-11讓粉絲提前於OPENPOINT參加抽獎，並於今3月19日在官網公布中獎名單共200人。業者表示，目前活動仍照原訂合約執行中，後續如有變化，會在第一時間立即因應，並考量消費者權益，做妥適處理。

目前公告的「金秀賢粉絲見面會」資訊中，分為一般區、VIP區，得獎者必須在時限內填寫兌獎表單，屆時依指定座位入席，VIP區還附贈「1對10合影紀念＋限量週邊商品一份」。

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