遛毛孩被酸「咬死人恐怖喔」！比特犬飼主無奈：真是夠了

▲咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台北市大安區臥龍街發生比特犬咬人事件，騎士等紅燈遭到比特犬狠咬，正是日前闖禍的犬隻Lucky，引發軒然大波。就有比特犬飼主表示，她帶毛孩去散步時，卻會聽到路人批評「你要這種狗還敢帶出門」、「夭壽喔咬人死人喔恐怖喔」，甚至有人用挑釁、肢體動作戲弄，讓她很難受「真是夠了！」

該名飼主在Threads表示，「比特犬只是一個品種的種類，不該只有被負面報導定義，每一個寶貝都有屬於自己的教養訓練方式」，會這樣說，是因為當她帶著她的比特犬出去散步時，卻會聽見「妳要這種狗還敢帶出門」、「夭壽喔咬人死人喔恐怖喔！」對方甚至做出挑釁、肢體動作上的戲弄。

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這令人她不禁直呼「真是夠了」，「我的小狗崽是世界上最可愛的小狗，希望所有小狗都能得到愛與照顧 。」貼文引發共鳴，「不是犬種問題，是飼主教育和水準問題」、「我今天也被批得體無完膚，懶得解釋還刪了文，明明乖巧懂事又親人，卻因為多數人對比特的誤解及霸凌，無力再戰，嘆氣退場便是！」

也有網友傻眼表示，「覺得恐怖的話不閃遠一點，還靠近挑釁，戲弄，嘴什麼意思？到底什麼毛病」、「啊是有咬到他逆？在那邊唉唉叫，他那張不會講話的嘴才可怕勒！」「我自己本身養黃金，我也有遇過咬人的黃金，但是特殊犬種我也盡量不要靠近。」

※本文獲原PO授權引用。