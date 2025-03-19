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每月100隻被安樂死！英頒「比特犬禁養令」　專家：主要問題是飼主

▲臥龍街比特犬攻擊騎士案件、車窗搖下長達7秒顯示比特犬Lucky不在右後座上，打臉飼主說法。（圖／翻攝畫面）

▲台灣最近發生同一隻比特犬2度傷人事件，引發社會關注。（圖／翻攝畫面）

記者葉睿涵／編譯

台灣比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，引發社會對具攻擊性的犬種與飼主責任的討論。參考國外案例，英國早在1991年和2024年，因接連爆發人類遭猛犬攻擊，甚至因此死亡，陸續禁止飼養及銷售比特犬等XL型惡霸犬（XL Bully dogs），並強制沒入、安樂死部分犬隻，飼主則會被重罰。新法上路後，英國平均每月有逾百隻「危險犬隻」被安樂死。

房屋、社區暨地方政府事務部官網指出，目前英國禁養的「危險犬種」包含比特犬（Pit Bull Terrier）、日本土佐犬（Japanese Tosa）、阿根廷杜告犬（Dogo Argentino），以及巴西菲勒獒犬（Fila Brasileiro）。由於品種界定困難，英國政府明確判斷標準應以犬隻的生理特徵為主，而非品種名稱。

即便該犬未展現攻擊性，也無民眾檢舉，警方與地方政府仍有權沒收違禁犬。一旦法院判定犬隻確屬禁養範圍，將依法銷毀，飼主則可能面臨巨額罰款或6個月以下刑期；除非飼主能向法院證明其犬隻不具危險性，才可申請「豁免證明」，合法飼養被禁犬種。

▲比特犬,pit bull,狗。（示意圖／達志影像）

▲英國禁養猛犬後，每月約有逾百隻具有攻擊性的狗狗被安樂死。（示意圖／達志影像）

資料顯示，這些犬隻的申請條件包括必須完成去勢、植入晶片，並在公共場合戴上口套、繫上狗繩。飼主需年滿16歲，購買保險，以防犬隻攻擊他人。此外，警方與地方政府可隨時查驗犬隻與飼主資料，違規者將被處罰。

BBC調查顯示，英國自2024年2月全面禁養XL型惡霸犬以來，平均每月有超過100隻「危險犬隻」遭安樂死。警方在過去8個月內扣押近2000隻疑似違禁犬，其中超過800隻已被銷毀，數量較2023年增加一倍以上。

此外，英格蘭和威爾斯的警方指出，由於專家鑑定犬隻品種需時，許多遭扣押犬隻被迫長時間關押，導致收容所「狗滿為患」，犬隻安置支出也在一年內暴增6倍，達2500萬英鎊（約新幣10.7億元）。儘管如此，當地的犬隻攻擊事件仍無明顯減少，專家則認為政策未解決飼主管理問題，恐難真正遏止攻擊事件。

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