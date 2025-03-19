3年前攻擊男童　屏東比特犬住進台北新家！認養人曝相處狀況

▲比特犬「索爾」本來很瘦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車咬傷機車騎士，引起社會關注。比特犬攻擊人的事件不是首次發生，2021年時，屏東一名3歲男童跑去鄰居家，結果遭比特犬「索爾」攻擊致死，後來該隻比特犬先被送往收容單位，並在2022年3月入住台北新家，認養的丁姓飼主則透露，該隻比特犬經過正確的教育和訓練後，已經是很棒的夥伴。

2021年12月2日晚間，屏東縣春日鄉有一名3歲男童跑去鄰居家，結果遭綁在牆邊的比特犬攻擊致死。該事件引發關注，有人認為家長沒有顧好孩童；也有人認為，飼主也有責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來該隻比特犬被送往收容單位安置，有志工發現牠沒有想像中凶狠，反而還會撒嬌討摸，因此很想知道當天到底發生什麼事情。而在當時，當地的動保團體也為比特犬取新名字，叫「索爾」。

▲比特犬被取名為「索爾」。（圖／社團法人台灣愛狗人協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

到了2022年，負責照顧索爾的社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟透露，自從索爾開放認養後，共有5組人表達意願，其中3組是狗場，另外2組則是南部與北部的領養人，只是南部領養人的鄰居得知後強烈反對，因此索爾後來就到北部新家生活。

索爾在2022年3月3日正式入住台北新家，經過一個半月的時間，牠就胖了8公斤。顏杏娟說，可愛的牠親人又親狗，爸爸、媽媽還帶牠去寵物公園，放繩讓牠跑跑玩耍，「遛狗時有人會認出牠，都很友善，沒有人感到害怕」。

▲索爾到新家1個月半「胖了8公斤」。（圖／社團法人台灣愛狗人協會提供）

根據《中央社》報導，丁姓認養人透露，索爾過去沒有受過教育，被前飼主當成護衛，所以不知如何與人親近，可是他本性不壞，經過正確的教育和訓練後，已經是很棒的家庭夥伴了。丁姓認養人也說，其實剛開始和索爾相處時，也曾受傷瘀青，但那時因為索爾還不知如何控制力氣，經過指正、引導、訓練後，索爾現在就是個很常撒嬌的狗狗。