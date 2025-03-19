全台比特犬「高雄502隻最多」！列管現況曝　11隻等待認養中

▲全台列管比特犬共3974隻。圖為北市動保處人員將傷人的比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車咬傷機車騎士，引起社會關注。根據農業部統計資料，比特犬從2022年起就被列為禁止飼養或輸入動物，全台現列冊管理比特犬共3974隻，高雄市502隻為全台最多。高雄市動物保護處表示，目前列管的比特犬皆為個人飼養並依規定完成登記，另還有11隻比特犬在收容所等待認養。

台北市文山區6日才發生比特犬Lucky開車窗咬人事件，不料同一隻比特犬17日又在大安區臥龍街咬傷人。該比特犬飼主為徐姓男子，遭北市動保處共裁罰20萬元，犬隻也被沒入。

▲高雄列管502隻比特犬，11隻仍在收容所等待認養中。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前全台列冊管理比特犬共有3974隻，其中以高雄市502隻最多，其次是屏東494隻、台南市386隻、台中市375隻、花蓮319隻、台北市106隻。

針對列管現況，高雄市動保處表示，目前高雄列管502隻皆為自然人飼養（個人），皆於2023年2月28日前依規定完成登記。另外，高雄市壽山及燕巢目前則有收容11隻比特犬、2隻獒犬，還在等待認養。

動保處指出，要認養比特犬有一定條件，依規定，以前沒有養過比特犬者，不得飼養比特犬，因此一般民眾無法隨便認養，收容所在認養前也會評估認養人目前的環境是否適合認養；若無人認養，比特犬將在收容所裡終老一生。

▲全台比特犬「高雄502隻最多」，11隻等待認養中。（圖／記者賴文萱翻攝）

外界好奇為何可以飼養具攻擊性犬隻？農業部動保司副司長陳中興指出，農委會在2022年3月1日公告，將比特犬、美國史大佛夏牛頭犬等列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，要求飼主必須在2023年2月28日前，完成登記備查才能繼續飼養，這些備查的犬隻必須絕育且不得繁殖，若變更飼主或犬隻死亡，同樣也要變更備查。

為避免這些具有攻擊性的犬隻傷害民眾，現有法規已經規定，這些具攻擊性寵物出入公共場所及公眾得出入場所，應由成年人陪伴，同時要以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引，且應配戴不影響散熱的透氣口罩（嘴套）；若要運輸則須以具備防曬及通風功能的金屬製堅固箱籠裝載，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。