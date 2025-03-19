印尼也曾爆比特犬咬人！飼主「故意不牽繩」　面臨5年以上徒刑

▲印尼也曾經出現多起比特犬咬人事件，有一名飼主因涉及過失傷害，面臨5年以上徒刑。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

比特犬Lucky因在11天內兩度跳車攻擊機車騎士遭到沒入，目前暫時安置於台北市動物收容所，台北市動保處也裁罰徐姓飼主20萬元。對此，許多網友認為「狗狗自己按下車窗開關」的說法充滿漏洞，飼主責任重大。事實上，印尼就曾經發生比特犬咬傷保全的事件，飼主事後被證實是故意不牽繩，讓狗攻擊別人，因此被指控過失傷害，面臨5年以上徒刑。

比特犬攻擊事件在全球屢見不鮮，台灣更是自2022年開始，將比特犬列為禁止飼養或輸入動物，現有犬隻則是列冊管理。然而印尼近年也發生至少6起比特犬攻擊事件。最近一起發生在2024年11月，日惹（Yogyakarta）一名男子拿著鐮刀除草時，突遭一隻由美籍公民飼養的比特犬咬傷左耳，並造成頭部嚴重瘀青。

印尼《羅盤報》（Kompas）報導，2018年12月13日，一隻未繫牽繩的比特犬攻擊住宅區保全，導致保全腿部、耳朵和胸部受傷。警方事後調查了7名證人，證實飼主是故意讓比特犬攻擊被害人，因此指控其過失致傷罪嫌，飼主也因此面臨5年以上徒刑。

受傷保全表示，事發前，他曾經斥責飼主未繫牽繩，提醒可能會危害到其他居民安全，沒想到飼主因此心生恨意，隨後讓自己的比特犬攻擊對方。

此外，印尼2019年也曾有一名7歲男孩被父親朋友所寄養的比特犬攻擊，導致臉部和下巴受傷。2018年東爪哇省則一名73歲村民在田裡遭2隻比特犬攻擊，渾身是血，送醫後因不治。當時飼主表示，比特犬是用來看守雞舍的。2017年，瑪琅（Malang）一名8歲男童在家玩耍時，被家中飼養的比特犬咬傷脖子，傷重不治。