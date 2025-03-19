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普丁同意停攻烏克蘭能源設施　要求全面停止對烏軍援

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普與俄羅斯總統普丁今日進行了約2.5小時的通話，主要討論烏克蘭議題。根據克里姆林宮發布的談話紀要，俄方表示願意暫停攻擊烏克蘭的能源基礎設施30天，但同時提出多項前提條件，包括要求全面停止外國對烏克蘭的軍事援助及烏克蘭停止軍事動員。

俄方強調，為防止衝突升級並達成政治外交解決方案，關鍵條件是「全面停止」外國對烏克蘭的軍事援助及情資分享。俄羅斯質疑基輔政權的協商能力，認為這對各方構成「嚴重風險」。

烏克蘭已表示願意接受美方提議的30天停火，但前提是俄方也必須接受。烏方提出分階段終戰和平措施，第一階段包括相互釋放戰俘，停止海、空域作戰，特別是停止對能源及其他民用基礎設施的攻擊。

然而，俄方的立場和談判策略並未有重大改變，依然強調原則上同意停火，但仍有許多重要問題待解決，並質疑烏克蘭的誠信與和談誠意。俄方再次強調必須「根除危機發生的根本原因」，並顧及俄國在安全領域的「合法利益」。

俄方要求外國停止對烏軍事與情資支援，等同於削弱烏克蘭自我防衛的能力，但未提及撤軍的意願。此外，克宮未提到川普預告的烏克蘭土地和資產瓜分議題。

普丁重申「原則上」願為和平解決衝突努力，並準備與美方詳細研議解決途徑，解決方案必須兼顧全面性與持久性。俄方同意暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施，並願就黑海水域「航行安全」問題與美方磋商。

普丁告知川普，俄烏雙方將相互換俘各175人，並歸還23名在俄羅斯接受治療的重傷烏軍。普丁表示俄方願「出於人道考量」善待在庫斯克州遭圍困的烏軍，但前提是這些烏軍必須投降。

克宮指出，普丁與川普確認將繼續以俄美雙邊協商的形式，為解決烏克蘭議題努力，並成立專家小組。俄美將為雙邊關係的「正常化」努力，並研議多方面展開「互惠」合作，包括在能源和經濟領域。

普丁和川普還談及中東及其他衝突熱點情勢、核不擴散、全球安全等議題，並計畫舉辦美俄冰球賽，由北美職業冰球聯盟（NHL）與大陸冰球聯賽（KHL）的球員出賽。克宮稱，相關討論有助於促進俄美關係整體「健康氛圍」。

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