川普警告：俄烏和談若失敗　恐爆第三次世界大戰

▲川普警告,俄烏談判若是失敗,恐爆發第三次世界大戰。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普14日晚間警告,若俄烏和平談判最終失敗收場,那麼第三次世界大戰可能非常容易就爆發,且這將是一場前所未見的戰爭,將會涉及毀滅性的核武器。

每日郵報報導,川普14日在美國司法部演說期間提及俄羅斯與烏克蘭之間的停火談判,稱「我認為我們快要成功了,但這很有可能導致第三次世界大戰爆發,非常容易」,不過現階段進展還不錯,比之前好多了。

