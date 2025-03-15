川普警告：俄烏和談若失敗　恐爆第三次世界大戰

▲川普警告，俄烏談判若是失敗，恐爆發第三次世界大戰。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日晚間警告，若俄烏和平談判最終失敗收場，那麼第三次世界大戰可能非常容易就爆發，且這將是一場前所未見的戰爭，將會涉及毀滅性的核武器。

每日郵報報導，川普14日在美國司法部演說期間提及俄羅斯與烏克蘭之間的停火談判，稱「我認為我們快要成功了，但這很有可能導致第三次世界大戰爆發，非常容易」，不過現階段進展還不錯，比之前好多了。

#US President #DonaldTrump warned that current global conflicts could escalate into #WorldWarIII, citing nuclear threats and advanced weaponry. He however emphasised that the situation is now more stable than before.#NuclearWeapons pic.twitter.com/eNsskK4QxD — The Federal (@TheFederal_News) March 15, 2025

川普也說，若這場衝突最終演變成第三次世界大戰，「那將是一場前所未見的戰爭，因為有核武器，還有其他你甚至不想知道的武器」。

川普宣稱，為了結束戰爭，他一直在與俄羅斯進行對話，且自他當上總統之後便取得諸多進展，「我們正在和俄羅斯總統普丁對話，我們希望結束戰爭」。

在川普14日發表上述言論之際，普丁敦促在庫斯克的烏軍投降，稱若烏軍選擇在庫斯克放下武器，將能保命且獲得有尊嚴的待遇。