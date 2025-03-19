川普政府終止追蹤烏克蘭遭綁兒童計畫　普丁戰爭罪行證據恐被銷毀

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

川普政府停止一項用於追蹤俄羅斯綁架烏克蘭兒童的計畫，這項最新動作進一步讓烏克蘭陷於困難。民主黨國會議員將呼籲川普政府恢復，並要求對負責此侵犯人權行為的個人施加制裁。

川普政府在削減各類政府計畫與對外援助的同時，終止了耶魯大學人道研究實驗室（Yale HRL）負責的這項國家資助計畫。該計畫專門監測俄羅斯從烏克蘭大規模強制轉移兒童的行動，議員們表示，這一決定將導致研究人員失去對關鍵數據的訪問權限，包括衛星影像及其他資訊，影響範圍涉及約3萬名遭綁架烏克蘭兒童。

據路透社報導，美國俄亥俄州民主黨眾議員蘭茲曼（Greg Landsman）率領一群國會議員，向國務卿盧比歐（Marco Rubio）及財政部長貝森特（Scott Bessent）發送信函，敦促立即恢復該計畫。他們警告，該計畫的資料庫可能已被永久刪除，這將對調查造成毀滅性後果。

一名了解該計畫內情的消息人士透露，國務院終止與耶魯HRL的合約，導致價值2,600萬美元的戰爭罪行證據被銷毀，這些數據原可作為國際法庭對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提起訴訟的證據。

「美國政府花費2,600萬美元蒐集戰爭罪行證據，如今這些資料卻被銷毀，包括所有兒童被綁架的完整檔案」，消息人士表示，「如果有人想保護普丁免於被起訴，那麼銷毀這些證據就是最好的方法，而這正是川普政府所做的事情。這些原始數據包含完整的元數據（Metadata），可作為法庭證據。」

議員們在該信函還呼籲川普政府對俄羅斯及其盟友白俄羅斯的官員施加制裁，以懲處他們參與兒童綁架與轉移行動，「這些嚴重且公然違反國際法的侵害兒童權利行為，必須受到懲罰，」

信函還指出，由於計畫被終止，耶魯HRL已無法取得追蹤被綁兒童行蹤所需的衛星影像，這使得調查行動陷入停滯，「我們的政府原本提供了一項至關重要的服務，這並不涉及向烏克蘭提供武器或現金，而是拯救兒童的高尚目標」，議員們表示，「我們必須立刻恢復這項計畫，協助烏克蘭讓這些孩子回家。」