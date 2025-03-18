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比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節強勢登場　最高回饋35%

比出國買還便宜!豐原太平洋百貨購物節強勢登場，最高回饋35%（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」即將開跑。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，即將於3/27(四)~4/23(三)熱烈開打！其中，化妝品搶先預購，3/20(四)~3/25(二)率先推出化妝品專屬單筆滿3,000送300，消費滿15,000再加碼贈送500元抵用券。此外，預購期間更祭出五檻預購必搶加碼禮，消費達指定門檻即可獲得限量精選品牌家電，再搭配國泰世華信用卡三重回饋，最高回饋達35%，堪稱上半年度最划算的購物良機！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「我們肩負豐原共榮的使命，不僅持續引進優質新品牌，豐富購物選擇，更不斷推出加碼優惠，於公安上更是非常謹慎，就是要顧客們購安心、購開心，讓豐原太平洋百貨成為生活圈中不可或缺的存在。」

上半年最受矚目的購物節大檔，豐原太平洋百貨精心規劃超值回饋活動，並奉上搶購秘笈，教顧客如何購買到最划算的消費門檻！化妝品區3/20(四)~3/25(二)搶先預購，同享單筆滿3,000送300，及滿15,000再加贈500的加碼優惠，還獨享五檻預購加碼禮，當日滿3萬5送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿5萬送歌林語音遙控循環扇、滿8萬送百貨禮券3,000元、滿15萬送伊萊克斯旗艦級豪大蒸氣氣炸鍋、滿20萬送Blueair頂級旗艦款空氣清淨機，精選家電豪禮數量有限，絕對必搶！

比出國買還便宜!豐原太平洋百貨購物節強勢登場，最高回饋35%（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲▼化妝品區搶先預購，還有獨享五檻預購加碼禮。

比出國買還便宜!豐原太平洋百貨購物節強勢登場，最高回饋35%（圖／豐原太平洋百貨提供）

購物節3/27(四)~4/23(三)正式開跑，化妝品區3/27(四)~4/6(日)卡友當日單筆滿3000送300累送、3/27(四)~3/30(日)首四日化妝品再加碼單筆15,000加送500，以及全館(1-7F+9F不含化妝品)當日累計滿3,500送350累送，百貨再加碼，滿3萬5送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿8萬送伊萊克斯無線吸塵器！各檻贈品都是百貨精選的優質品牌家電，建議提早到場，搶先入手！

此次購物節集結超值品牌優惠、多重滿額回饋、頂級家電豪禮，刷國泰世華信用卡更能享有百貨獨家回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4千5，刷CUBE卡滿2萬再加贈3百、選擇樂饗購Level2權益還享3%回饋。3/27(四)~3/30(日)更贈送卡友獨享豪禮，全館當日單筆滿3,000可獲得「Diamond chef」大容量保溫杯，4/3(四)~4/6(日)清明連假加碼，滿5,000送原價5,000元的南良頂奢石墨烯雪絨棉飯店專用精品浴巾組，頂級手感、蓬鬆舒適，絕對值得兌換！優惠力度比出國買還便宜，比台中買更划算!豐原太平洋百貨誠摯邀請大家蒞臨，共同感受購物節購開心的採購盛宴！

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