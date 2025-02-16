　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中百貨突擊大稽查第3天　抓到1間購物中心美食區「瓦斯外洩」

▲▼中市府首波百貨賣場公安稽查2業者不合格 開鍘6至30萬令限期改善。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府16日分三路，前往多間百貨及量販店進行聯合稽查，在其中一間購物中心的美食區發現瓦斯外洩。（圖／台中市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台中新光三越中港店發生氣爆事故後，台中市政府連日針對轄區內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查。台中市都發局、勞工局、消防局等單位16日分三路前往多間百貨及量販店稽查，發現大魯閣新時代購物中心美食區有業者的廚房出現瓦斯外洩，立刻開罰並要求改善。

台中市都發局、勞工局、消防局等單位16日分3路，前往台中大遠百、三井Outlet（一期區、兩期區）、中友百貨、大魯閣新時代購物中心與文心秀泰百貨等，針對廚房燃氣設備是否安全、逃生避難的路徑是否堵塞、廚房防火區劃是否完善等進行稽查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稽查人員在大魯閣新時代購物中心美食區發現，有餐飲業者廚房管線「瓦斯正在外洩」，立刻開罰並要求改善。台中市都發局副總工程司賴宗達表示，本次稽查是針對市內的百貨商場及量販店，並非只針對大魯閣新時代購物中心，過程也會盡量不影響員工作業及客人消費。

自新光三越中港店發生氣爆事故後，台中市府宣布14日至21日對百貨及量販店進行聯合稽查，首波14日發現有4間業者有相關缺失，15日有6間業者找出多項小缺失，16日則發現有瓦斯外洩情況，台中都發局針對缺失都會開罰並要求改善，若認定有立即危險，將會勒令停業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普宣布「4／2起進口車收關稅」！福特執行長：將炸出前所未見
東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」
南珉貞拍片「實測墾丁物價」一聽金額驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中百貨突擊大稽查第3天　抓到1間購物中心美食區「瓦斯外洩」

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓FB、IG

口舌爭端不斷！12星座「最新運勢」來了

獨／控日春木瓜牛奶用爛水果、過期牛奶　爆料者再揭：還欠薪水

洩天機幫朋友擋大劫！他肺結節「突增大8倍」　醫檢查看傻

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

快訊／控日春木瓜牛奶用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 　他傻眼拒絕：寧願看片

火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

台中百貨突擊大稽查第3天　抓到1間購物中心美食區「瓦斯外洩」

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓FB、IG

口舌爭端不斷！12星座「最新運勢」來了

獨／控日春木瓜牛奶用爛水果、過期牛奶　爆料者再揭：還欠薪水

洩天機幫朋友擋大劫！他肺結節「突增大8倍」　醫檢查看傻

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

快訊／控日春木瓜牛奶用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 　他傻眼拒絕：寧願看片

火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

百度宣布：全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

加氫站緩速增加中「全球已有1160座」！密度最高國家曝光

中華男籃先發控球將是他　砍將林庭謙再扛後場指揮官

川普惹怒加拿大　美加冰球賽「開賽9秒」3度大幹架、狂噓美國國歌

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

台南女遭鄰居「監視器猛拍」狂吞13張罰單！法官判全部撤銷

川普宣布「4／2起進口車收關稅」！福特執行長：將炸出前所未見大洞

因應DeepSeek競爭壓力　中國科技企業動作頻頻

小彤老師對抗胰臟癌「化療12次」近況曝光！　胖了4公斤氣色極佳

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

生活熱門新聞

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

即／控日春用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

網美IG曝「幫救護車開道」　被擋氣炸全看傻

台中氣爆被爆在帛琉度假　中辦執行長回應了

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

更多熱門

相關新聞

新光三越男樓管重傷　姊：公司承諾工作免擔心

新光三越男樓管重傷　姊：公司承諾工作免擔心

新光三越台中店氣爆造成4死30多傷，其中姜姓男樓管傷勢嚴重住院；姜男姊姊今天受訪說，平時較少跟弟弟聊工作情形，公司也請他們不用擔心弟弟出院後工作問題。

即／台中13歲童誤喝200ml酒精緊急送醫

即／台中13歲童誤喝200ml酒精緊急送醫

少年性侵同父異母妹　3人要賠百萬

少年性侵同父異母妹　3人要賠百萬

台中大稽查！再抓這3百貨有缺失　

台中大稽查！再抓這3百貨有缺失　

新光三越氣爆案　欣中天然氣：若切割瓦斯管應告知

新光三越氣爆案　欣中天然氣：若切割瓦斯管應告知

關鍵字：

台中百貨稽查

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

30歲女橫紋肌溶解症　醫看「整天行程」懂了

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

陳傑憲未入榜仍是焦點　排名台灣雙投在列

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

金賽綸驟逝家中！　警方回應了

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面