台中百貨突擊大稽查第3天　抓到1間購物中心美食區「瓦斯外洩」

▲台中市政府16日分三路，前往多間百貨及量販店進行聯合稽查，在其中一間購物中心的美食區發現瓦斯外洩。（圖／台中市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台中新光三越中港店發生氣爆事故後，台中市政府連日針對轄區內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查。台中市都發局、勞工局、消防局等單位16日分三路前往多間百貨及量販店稽查，發現大魯閣新時代購物中心美食區有業者的廚房出現瓦斯外洩，立刻開罰並要求改善。

台中市都發局、勞工局、消防局等單位16日分3路，前往台中大遠百、三井Outlet（一期區、兩期區）、中友百貨、大魯閣新時代購物中心與文心秀泰百貨等，針對廚房燃氣設備是否安全、逃生避難的路徑是否堵塞、廚房防火區劃是否完善等進行稽查。

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稽查人員在大魯閣新時代購物中心美食區發現，有餐飲業者廚房管線「瓦斯正在外洩」，立刻開罰並要求改善。台中市都發局副總工程司賴宗達表示，本次稽查是針對市內的百貨商場及量販店，並非只針對大魯閣新時代購物中心，過程也會盡量不影響員工作業及客人消費。

自新光三越中港店發生氣爆事故後，台中市府宣布14日至21日對百貨及量販店進行聯合稽查，首波14日發現有4間業者有相關缺失，15日有6間業者找出多項小缺失，16日則發現有瓦斯外洩情況，台中都發局針對缺失都會開罰並要求改善，若認定有立即危險，將會勒令停業。