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台中稽查全市39間百貨賣場　首波抓到「2間不合格」開罰6至30萬

▲▼中市府首波百貨賣場公安稽查2業者不合格 開鍘6至30萬令限期改善。（圖／台中市政府提供）

▲中市府稽查轄區39間百貨賣場、量販店，查出有2間業者不合格，已開罰6至30萬並限期改善。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、趙蔡州／台中報導

台中新光三越13日氣爆造成4死38傷悲劇，為避免類似事件再次發生，台中市政府針對轄內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，14日首波稽查2家百貨及2家量販店，查出有2家業者有不合格項目，包含廚房防火門損壞、出菜口未設防火門扇及防火性能不符規定等，已開罰並限期30天完成改善。

台中市政府14日開始對轄內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，首波稽查行動由都發局副局長曾文誠及主任秘書吳信儀分別帶隊，聯合經濟發展局、消防局、台中市勞動檢查處、欣中天然氣股份有限公司及專業檢查機構派員配合聯合稽查。

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都發局長李正偉表示，此次專案主要以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，特別邀集瓦斯公司一同參與查察和勸導加裝瓦斯偵測警報器預警，以避免再次發生公安意外。

▲▼中市府首波百貨賣場公安稽查2業者不合格 開鍘6至30萬令限期改善。（圖／台中市政府提供）

▲▼中市府首波百貨賣場公安稽查2業者不合格 開鍘6至30萬令限期改善。（圖／台中市政府提供）

▲都發局對轄內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查。（圖／台中市政府提供）

據悉，本次稽查的店家分別是日曜天地、廣三SOGO百貨、Costco南屯店及家樂福文心店。都發局說明，稽查結果查獲有2家業者有不合格項目，主要有「廚房防火門損壞、出菜口未設置防火門扇、防火性能不符規定」等，違規事項將依建築法規定處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，若屆期仍未改善，可連續處罰。

都發局也查出零星缺失，包含部分管線腐蝕、未使用的開關後軟管未拆除封塞等，已於現場告知場所業者即刻改善。

都發局表示，後續35家大型百貨商場及大型量販店，預計將於2月21日前辦理完成聯合稽查，並將針對今日稽查結果不合格事項加強檢查，以維護市民安全。

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