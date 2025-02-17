台中氣爆大執法！大魯閣新時代被抓到瓦斯管線洩漏　當場停用

▲台中市府執行百貨稽查，昨日發現大魯閣新時代有出現瓦斯管線老化涉洩漏。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆案第5天，台中市政府針對全市39間百貨賣場稽查，昨日前往6間賣場查察，其中5間有缺失。其中，大魯閣新時代百貨的管線開關閥、4處爐具開關閥，有涉洩漏和產生「毛細泡漏氣現象」，立即要求停用改善。

都發局指出，昨日出動3組人力，並由都發局黃永良、賴宗達、謝國基等三位副總工程司分別帶隊，會同經濟發展局、消防局、勞動檢查處、2家天然氣公司(欣中及欣彰)、專業檢查機構及建築師公會派員聯合稽查。

▲都發局人員昨日前往6間百貨內廚房、餐廳稽查。（圖／記者許權毅翻攝）



都發局長李正偉強調，此次聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，同時再次感謝各機關，於假日配合參與稽查。

16日稽查場所中，台中三井購物中心二期尚符合規定；大遠百、文心秀泰廣場、大魯閣新時代購物中心、中友百貨、台中三井購物中心一期為「餐廳廚房防火區劃」缺失。

大魯閣新時代經現場瓦斯公司查察為管線開關閥，和4處爐具開關閥，因長期使用耗損，經檢測有涉洩漏，和產生毛細泡漏氣現象，瓦斯公司在現場立即要求業者將開關閥關閉，並停止使用改善。