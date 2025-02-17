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竹北百貨火爆衝突！孩童哭鬧被路人罵　父母開嗆：憑啥罵我小孩

▲百貨公司,購物中心,商場,賣場,購物,消費,商店街。（圖／Unsplash）

▲新竹縣某百貨公司發生火爆糾紛。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹北市某百貨公司15日發生糾紛，一名男子因為逛街時聽見孩童尖叫，於是出言斥責，沒想到竟與對方的父母吵起來，雙方愈吵火氣愈大，吸引大批民眾圍觀，甚至一度發生肢體衝突，影片曝光以後，在網路上掀起議論。

近日有民眾在網路上傳影片，內容是拍攝一名男子與一對父母吵架，雙方火氣相當大，男子出言痛罵，自己正在逛街購物，孩童突然大聲尖叫，嚇了他一大跳，所以才出言斥責。

這時孩童的父母則反擊「你憑什麼罵」，雙方站位愈靠愈近，工作人員也趕忙出面勸架，希望雙方能夠冷靜一點。後續在吵架的過程中，男子直言「他（爸爸）先吼我的」，父母中的父親則是回擊「你先吼我小孩的」。

男子則是不甘示弱回擊，「廢話，你小孩在那邊哭，怎樣？我不能吼他喔」。父母中的父親則嗆聲「哭了關你什麼屁事啦」，氣氛劍拔弩張。

▼新竹縣某百貨公司發生火爆糾紛。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲百貨公司,購物中心,商場,賣場,購物,消費,商店街。（圖／Unsplash）

後來男子要求，若不會管教小孩，讓孩子在大庭廣眾下哭鬧，不如直接帶回家，這時父母中的父親則開始動手，所幸在場的工作人員勸架，才沒演變成激烈的肢體衝突。

事件在網路上引發爭議後，網友也分成兩派，有些人認為，「會吵的小孩就盡量別帶出來了」、「哭聲真的是魔音穿腦」、「小孩自己不會管，就是別人幫你管，打擾其他人還敢大小聲，講不過還動手，XX家長」、「小孩哭鬧就帶回家吧……公共場所為何要別人聽你家孩子哭鬧。」

另一派網友則是指稱，「吼小孩的也莫名其妙，大概小時候也情緒障礙吧」、「應該是要罵大人，而不是去罵不懂事的孩子」、「沒完整影片別亂帶風向，先大小聲是怎樣」、「小孩哭很吵，大吼大叫的那個也很吵，兩個半斤八兩。」

 
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