台南購物節消費破63億元　黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

▲台南購物節20日舉辦壓軸抽獎記者會，由市長黃偉哲從近9千萬組抽獎序號抽出本屆最大獎，價值300萬元、重達1公斤的黃金磚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南購物節20日舉辦壓軸抽獎記者會，由市長黃偉哲從近9千萬組抽獎序號抽出本屆最大獎，價值300萬元、重達1公斤的黃金磚，並現場Call out給得主方先生，得獎民眾接到市長電話時十分驚喜並感謝購物節活動，市議員林美燕、沈震東也到場關心。

黃偉哲表示，台南購物節歷史悠久，本屆從2024年10月15日至2025年2月15日，雖然活動時間較去年少2個月，但累積消費金額仍達63億元，成績相當亮眼，可見台南購物節深受民眾歡迎。

黃偉哲感謝台南市店家及消費大眾的熱情支持，以及相關單位贊助獎品，市府會持續努力讓下一屆台南購物節的獎品更豐富，最大獎價格更高，歡迎未來大家一起參加台南購物節。

經發局表示，本次提倡便民服務，開LINE掃碼即可登錄消費金額，家庭可共用一組會員掃描，會員數累積達6萬人參與。此外，首度推行的數位行銷券的攤位店家數量累計近2500攤，這些好成績是民眾與店家共同參與的成果。今日壓軸抽獎項相當豐富，除了價值300萬元的1公斤黃金金磚之外，還有Toyota百萬油電車、天然寶石鑽墜、YAMAHA電動機車、iPhone16手機、實用家電、數位行銷券專屬加菜金、商圈大禮包等134項獎品，總價值超過500萬元。

本屆特別結合台南商圈特色、市集展覽與節慶活動，舉辦超過30場次購物節快閃推廣，透過鼓勵民眾登錄消費金額贈送限量的潮流(台)味茄芷袋，促進區域均衡發展激勵消費，更讓邁入第14年台南購物節積累品牌知名度、帶動消費熱潮，精準振興庶民經濟，打造有感庶民經濟，創造富庶的台南。更多中獎名單詳情請上台南購物節活動網站查詢（https://tainanshopping.tw/）