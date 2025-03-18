柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨團總召柯建銘17日諷刺台中市長盧秀燕「不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，此話一出，引起各界議論。對此，國民黨新北市議員江怡臻表示，講出這種性平開倒車的話，柯建銘完全不及格，呼叫曾對陳佩琪擦地板都有意見的民進黨立委范雲，柯建銘正在CUE妳。國民黨台北市議員游淑慧更怒轟，「不識字兼沒衛生」這句話形容柯建銘真是恰如其分。

國民黨新北市議員江怡臻表示，大惡罷領頭羊柯建銘，說出盧市長被叫盧媽媽，就回歸當家庭主婦！女性有許多不同的面貌，也有多元的生涯發展，但在民進黨眼裡，當了媽媽，就只能是家庭主婦？就不能在工作上有所成就？真的是進步的性別價值，好一個民主進步黨！

江怡臻批評，講出這種性平開倒車的話，柯建銘完全不及格，這種性別刻板印象的發言，果然還是民進黨才說得出來。呼叫民進黨現任立委范雲，曾經連陳佩琪醫師擦地板也有意見，柯建銘正在CUE妳！

另外，國民黨台北市議員游淑慧也批評，台灣話有一句俚語「不識字兼沒衛生」，是用來罵一些見識淺薄的人，這句話形容柯建銘真是恰如其分。

游淑慧表示，柯建銘昨天譏笑盧秀燕市長，「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」。柯建銘卻不知道，德國近代史最受愛戴的總理梅克爾，就被稱為總理媽媽、德國媽媽。

游淑慧認為，女生已經很難了，結了婚、有了小孩，生命、身體有一半就是孩子、家庭的，努力用盡另一半生命心力投入工作，卻還要被極少數傳統無知的人，要求回歸家庭。

游淑慧直言，盧市長是妻子、是媽媽，也是台中市民高滿意度的市長；奉獻自己的每一分心力，為家庭、為工作、為台中，有那點對不起只會在立法院抽菸、開記者會的柯建銘？請問柯建銘你是叫盧媽媽回歸家庭、放棄工作？還是叫全天下的媽媽回歸家庭、放棄工作？

最後，游淑慧強調，2025年的台灣，「當了媽媽就要回歸家庭」的話，也只有那種有大某細姨、把女性當做附屬品的沙豬男人才有這種想法。更可笑的是，沙豬柯講這話的旁邊，還坐著高舉女權的女性立委吳思瑤。

▼國民黨議員江怡臻批評柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／江怡臻）