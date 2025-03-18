柯建銘叫盧秀燕「當家庭主婦」　卓榮泰：或許是他對母親愛的回憶

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團總召柯建銘17日喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長盧秀燕「不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨。」行政院長卓榮泰18日赴立法院總質詢時被國民黨立委黃健豪問到此事，停頓了一下表示，這或許是柯建銘對媽媽的回憶：黃健豪追問可否指涉其他女性如何扮演母親角色，卓榮泰則回應，「我再問問柯總召說的是哪位」。

國民黨主席朱立倫及多位黨籍立委17日於立法院議場前宣布啟動「反廢死、反戒嚴」公投，以民主自決對抗政府施壓，遭到柯建銘痛批，朱立倫以黨主席身分在議場開會，民進黨團表示嚴正抗議，國民黨要「公投綁大選還在騙」，又批盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，國民黨還有未來嗎？請國民黨不要一騙再騙，國民黨會做假民調、假民調。

柯建銘一番言論引發爭議，遭質疑性別歧視。黃健豪18日則在總質詢時詢問卓榮泰此事，卓榮泰聽完先是思考了一下，才開口說這或許是柯建銘對母親愛的回憶，他對母親是這樣的感覺。

黃健豪說，每個人對媽媽定義不一樣，卓榮泰回應，不一定是在這個時代，女性表現優異，不能剝奪有別人對他母親的想法；黃健豪追問，那可以指涉別人怎麼扮演母親的角色嗎；卓榮泰則說，「我有空再問問柯總召說的是哪位」。