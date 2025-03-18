宣講22日從板橋出發　藍稱罷免12綠委已補件：中選會別卡都會過

▲國民黨22日啟動全台百場政策說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免第二階段連署如火如荼展開，民進黨日前展開下鄉宣講，國民黨將在全台舉辦超過一百場次以上的政策說明會，六都首場將於22日晚間在新北市板橋登場，縣市則是同一天於苗栗縣舉行。至於國民黨評估罷免綠委案件能進入第二階段連署的會有幾案？國民黨組發會主委許宇甄表示，目前已經有12個綠委罷免案完成補件，另外像高雄市2個、宜蘭縣1個罷免綠委案，應該也不會有問題，除非中選會故意卡案，否則都會通過。

因應大罷免朝野角力，國民黨將在全台各地舉辦超過一百場次以上的政策說明會，確定六都首場將於22日晚間在新北市板橋區登場；縣市則是同一天於苗栗縣舉行，力拚5月20日之前辦理百場政策說明會，許宇甄說，未來各地百場以上的說明會，黨主席朱立倫會盡量排除萬難，每場都到，同時也會邀請「戰鬥藍」成員。

據悉，首場政策說明會地點在板橋東區的介壽公園，正是現在情勢危急的國民黨立委葉元之選區，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜及新北市六席區域立委，屆時將同台宣示反惡罷。

另外，全台大罷免潮截至目前為止，國民黨已有35人第一階段連署通過，相比綠營目前仍掛蛋，許宇甄指出，國民黨除了會在各直轄市、縣市議員的服務處以及地方各區級黨部，幫忙罷免團體代收連署書，在進入第二階段連署時，藍營各地組織系統還會主動幫忙公民團體連署。

許宇甄說，目前已經有12個綠委罷免案完成補件，像民進黨台北市立委吳思瑤罷免案最初送了2838件，這次補件又送了2839件，整整多送1倍，「如果還沒有通過，中選會真的該打！」另一位民進黨台北市立委吳沛憶案的補件數也差不多多送了1倍，至於民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華的補件數，則都是需要補件數的3倍，如果還被認定不合格，中選會就應該是有很大的問題。

許宇甄強調，目前已經完成補件的12案應該都沒問題，另外像高雄市2個、宜蘭縣1個罷免綠委案，應該也不會有問題，除非中選會故意卡案，否則應該都會通過。