台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

▲台灣民意基金會「政黨支持傾向」民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（18日）公布最新民調，國內政黨支持度部分，民進黨37.3%、上升2.2個百分點，國民黨20.5%、下滑0.3個百分點，民眾黨13.5%、維持平盤。台灣民意基金會董事長游盈隆坦言，民進黨不僅沒因國會不斷挫敗而受創，反而因大罷免風起雲湧，凝聚群眾向心力，硬是向上拉抬2.2個百分點，國民黨雖成功結合民眾黨，在國會無往不利，但社會支持度始終不高。

民調詢問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：37.3%民主進步黨，20.5%中國國民黨，13.5%台灣民眾黨，1.5%時代力量，1.9%其他政黨合計，25%沒特別支持哪一個政黨，0.2%不知道。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成七支持民進黨，二成一支持國民黨，一成四支持民眾黨，時代力量1.5%，其他小黨合計1.9%，二成五中性選民。游盈隆表示，與兩個月前相比，台灣人政黨支持傾向沒有出現大的變化。民進黨支持度上升 2.2個百分點，國民黨下滑0.3個百分點，民眾黨沒有升降，時代力量下滑0.6個百分點，中性選民減少2.3個百分點。

游盈隆指出，整體而言，台灣政黨競爭的最新發展是，民進黨不僅沒因國會不斷挫敗而受創，反而因大罷免風起雲湧，凝聚群眾向心力，硬是向上拉抬2.2個百分點，以三成七支持度續維持第一大黨地位。

在野黨部分，游盈隆示警，國民黨雖成功結合民眾黨，在立法院形成藍白多數聯盟，在國會主導法案與預算，呼風喚雨，無往不利，但社會支持度始終不高，目前落後民進黨16.8個百分點，顯現社會根基不紮實的問題；民眾黨三月穩住13.5%社會支持度，坐穩第三大黨地位，落後第二大黨國民黨7個百分點，後續黨生存與發展的挑戰依然嚴峻；三月中性選民規模略微縮小2.3個百分點。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年3月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

