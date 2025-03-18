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台灣民意民調／賴清德滿意度維持五成　過半民眾認內閣需適度改組

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（18日）公布最新民調，總統賴清德施政滿意度部分，民調顯示，四成九贊同賴清德處理國家大事的方式，三成九不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆坦言，賴清德總統的執政表現獲明顯多數國人肯定與支持，即便朝野高度衝突，賴清德聲望仍維持在中高檔。另外，民調也詢問是否認同內閣應該適度改組？結果顯示，51.7%民眾贊同、34.1%不贊同，游盈隆也示警，這對卓榮泰內閣團隊是一大警訊。

民調詢問：「賴清德總統上任近十個月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：14.2%非常贊同，34.7%還算贊同，21.1%不太贊同，18%一點也不贊同，8.6%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成九贊同賴清德總統處理國家大事的方式，三成九不贊同，一成二沒意見、不知道。

游盈隆表示，贊同者比不贊同者多9.8個百分點。也就是說，賴清德執政表現獲明顯多數國人肯定。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，過去兩個月朝野因立法院審理預算案和法律案激烈衝突，政治僵局難解，賴清德總統聲望仍逼近五成，穩定維持在中高檔，未受政局紛擾的影響。

和上個月相比，賴清德聲望，也就是「總統職務表現贊同率」，略增0.5個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」略減1.1個百分點。游盈隆指出，自去年520上任以來十個月，賴清德總統聲望平均48.94%，最高五成八，最低四成三，顯示其民意支持度有一定的穩定性。而這和他長期在台灣主權立場及對中共態度強硬有絕對關係。

游盈隆提到，3月13日，正好在本次民調完成次日，他在總統府敞廳談話，提出「當前五大國安威脅及17項因應策略」，首度稱「中國是境外敵對勢力」，這無疑是民進黨史上對中共最強硬的談話。經驗法則告訴我們，賴總統此舉將大有助於鞏固既有支持，並期盼喚回那已失去多年的年輕人的心。

游盈隆補充，近期連串司法案件不僅波及柯文哲等在野黨要角，更包括不少民進黨當紅政治人物如鄭文燦、林宜瑾、林岱樺等等，部分輿論直指相關司法案件出自賴清德，或說成是他的政治迫害，但相關民調顯示五成三國人不同意，同意的只有三成四。

民調也詢問：「行政院長卓榮泰上任近十個月，一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的施政表現？」結果發現：10.2%非常滿意，34.4%還算滿意，22.2%不太滿意，16.8%非常不滿意，12.5%沒意見，3.9%不知道、拒答。滿意者比不滿意者多5.6個百分點。這項發現透露一個訊息，那就是，卓內閣整體施政表現雖未獲國人高度肯定，但仍獲相對多數國人支持。

民調詢問：「行政院長卓榮泰上任近十個月，行政院與立法院衝突不斷，有人說：「內閣該做適度改組了」，請問您同不同意？」結果發現：19.2%非常同意，32.5%還算同意，22.4%不太同意，11.7%一點也不同意，10.4%沒意見，3.7%不知道。同意者比不同意者多17.6個百分點。游盈隆表示，卓內閣應適度改組已經是過半數國人的共同感覺與期望。這對卓內閣而言，是一個重大警訊。

▼台灣民意基金會「總統賴清德」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年3月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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