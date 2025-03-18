　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨團總召柯建銘17日諷刺台中市長盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」。對此，國民黨立委洪孟楷指出，現在攻擊盧秀燕，代表2026年中台灣的縣市長選戰已然開打。凡事用政治算計來看待，就是執政黨只顧選舉、不顧民生的錯誤心態。

「為母則強盧秀燕，攻擊盧秀燕該回歸家庭，就代表民進黨2026、28已經開打！」洪孟楷指出，批評盧秀燕該回歸家庭的言論一出，果不其然又佔據媒體版面，但一來盧秀燕「媽媽市長」形象深植人心，這樣批評只是得罪天下母親，誰說好媽媽不能是好主管、好老闆、好職人？民進黨的攻擊過於狹隘，也看輕了女性的力量。

洪孟楷也說，現在攻擊盧秀燕，代表2026年中台灣的縣市長選戰已然開打，中台灣或全台盧秀燕輔選的身影絕對不會少，也要順利交棒台中市長讓好的人才延續五星執政，而2028年以目前民調來看盧秀燕也非常有機會代表藍營出征，所以現在攻擊，除了政治話題炒熱對決氣氛，也是針對性的目標攻擊，這樣的做法，司馬昭之心。

洪孟楷透露，有跟盧秀燕見過面都能體會，她溫暖細膩的一面，台中市近幾年市政進步是客觀事實，而主觀滿意度也高居不下，現在攻擊盧市長，凸顯錯誤性別歧視，且只會讓「為母則強」力量爆發，凡事用政治算計來看待，就是執政黨只顧選舉、不顧民生的錯誤心態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方：無從判斷
台大繁星錄取397人！8系缺額19個　這兩系掛零
千萬YTR結婚了！　特地來台灣拍婚紗
快訊／民眾闖鐵軌　遭普悠瑪號撞擊
水電雙漲？　卓榮泰：電價還未討論、水價調整在考慮中
比特犬飼主「1動作」被抓包不對勁　網重看影片：很清楚
快訊／傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「封死車窗」
蕭淑慎老公認「10年前就生子當爸」遭她切割　親回婚姻現況
快訊／被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲
暴打女員工　「直播界男神」羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中棒球教練性侵33童「有前科仍被聘用」　監察院要查了

遭王婉諭控侵佔國有地　林思銘親揭證明：疏於進一步查證

水電雙漲？　卓榮泰：電價調漲還未討論、水價合理調整在考慮中

傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「已封死車窗」願被重罰

爆林思銘竹東服務處佔國有地　時力要求國有財產署徹查

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

上街宣講遭在野黨質疑　卓榮泰：為政策做說明沒有問題

陸國安揭台灣資通電軍身份？　卓榮泰：沒有這樣的行為跟人員

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

台中棒球教練性侵33童「有前科仍被聘用」　監察院要查了

遭王婉諭控侵佔國有地　林思銘親揭證明：疏於進一步查證

水電雙漲？　卓榮泰：電價調漲還未討論、水價合理調整在考慮中

傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「已封死車窗」願被重罰

爆林思銘竹東服務處佔國有地　時力要求國有財產署徹查

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

上街宣講遭在野黨質疑　卓榮泰：為政策做說明沒有問題

陸國安揭台灣資通電軍身份？　卓榮泰：沒有這樣的行為跟人員

柯建銘酸「盧秀燕回歸家庭主婦」　藍議員轟性平開倒車：呼叫范雲

柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

選前送250劑新冠快篩　北市議員秦慧珠「遊走灰色地帶」不起訴

川普稱習近平將訪美！　中方擔心「1狀況」重演

台中棒球教練性侵33童「有前科仍被聘用」　監察院要查了

孫淑媚單身9年「戀情公開2個月」見光死　出道30年獻首次激烈床戲

通化夜市必吃Top 5指南！剪刀式雞蛋糕、深夜上海生煎包脆口汁多

全面清查2.4萬員工有無大陸身分證　中華郵政：具結書僅宣導性質

行人綠燈剩10秒！台中女小跑步衝過去險被撞　嚇趴斑馬線

恭喜豆芽結婚了！牽尪跳韓洗腦神曲　現場嘉賓：史上最嗨婚禮

嘉樂福觀光夜市人潮稀落　蔡阿嗄PO文：發生什麼事？業者回應了

王建民進總統府「搜集滿多總統」　陳俊秀笑喊：明年再來吃滷肉飯

【喝的醉醉，撞的碎碎】#桃園 男撞倒整排14輛汽機車

政治熱門新聞

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

傳議員關切比特犬案真相曝光

「罷藍委21選區」衝好快　原因曝光

黃暐瀚：鼓吹「武統」是明顯犯罪

柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

藍委頻遭炎上民調風向變了　罷免成案數衝向30區

傅崐萁爭議一次看　家族縱橫花蓮逾30年

傅崐萁新案件曝光　司法風暴纏身

解放軍昨在台海軍演　偵獲68架次共機艦、2空飄氣球擾台

台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

影／共軍戰備警巡「被看光」　國防部公布多部共機、艦監控畫面

台灣民意民調／賴清德滿意度維持五成　過半民眾認內閣需適度改組

更多熱門

相關新聞

柯建銘叫盧秀燕「當家庭主婦」　卓榮泰：或許是他對母親愛的回憶

柯建銘叫盧秀燕「當家庭主婦」　卓榮泰：或許是他對母親愛的回憶

民進黨團總召柯建銘17日喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長盧秀燕「不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨。」行政院長卓榮泰18日赴立法院總質詢時被國民黨立委黃健豪問到此事，停頓了一下表示這或許柯建銘對媽媽的回憶：黃健豪追問可否指涉其他女性如何扮演母親角色，卓榮泰則回應，「我再問問柯總召說的是哪位」。

反惡罷說明會板橋出發　藍稱罷12綠委已補件

反惡罷說明會板橋出發　藍稱罷12綠委已補件

台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

台灣民意民調／表決連敗不影響　綠支持度「一原因」再上漲、藍下滑

台灣民意民調／賴清德滿意度維持五成　過半民眾認內閣需適度改組

台灣民意民調／賴清德滿意度維持五成　過半民眾認內閣需適度改組

柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

關鍵字：

柯建銘盧秀燕洪孟楷民進黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

美官員揭密「外星人早已現身」瞞了80年

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面