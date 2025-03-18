柯建銘叫盧秀燕回歸家庭　洪孟楷：民進黨2026縣市長選戰已開打

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨團總召柯建銘17日諷刺台中市長盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」。對此，國民黨立委洪孟楷指出，現在攻擊盧秀燕，代表2026年中台灣的縣市長選戰已然開打。凡事用政治算計來看待，就是執政黨只顧選舉、不顧民生的錯誤心態。

「為母則強盧秀燕，攻擊盧秀燕該回歸家庭，就代表民進黨2026、28已經開打！」洪孟楷指出，批評盧秀燕該回歸家庭的言論一出，果不其然又佔據媒體版面，但一來盧秀燕「媽媽市長」形象深植人心，這樣批評只是得罪天下母親，誰說好媽媽不能是好主管、好老闆、好職人？民進黨的攻擊過於狹隘，也看輕了女性的力量。

洪孟楷也說，現在攻擊盧秀燕，代表2026年中台灣的縣市長選戰已然開打，中台灣或全台盧秀燕輔選的身影絕對不會少，也要順利交棒台中市長讓好的人才延續五星執政，而2028年以目前民調來看盧秀燕也非常有機會代表藍營出征，所以現在攻擊，除了政治話題炒熱對決氣氛，也是針對性的目標攻擊，這樣的做法，司馬昭之心。

洪孟楷透露，有跟盧秀燕見過面都能體會，她溫暖細膩的一面，台中市近幾年市政進步是客觀事實，而主觀滿意度也高居不下，現在攻擊盧市長，凸顯錯誤性別歧視，且只會讓「為母則強」力量爆發，凡事用政治算計來看待，就是執政黨只顧選舉、不顧民生的錯誤心態。