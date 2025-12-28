女子與男友「電話中吵架」太激動墜溪　警消火速救援送醫

▲越南籍女子與男友吵架後不慎墜溪，警方火速趕至從溪中救起。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍34歲裴姓女子疑似與男友講完電話後情緒激動，不慎跌落身旁的南崁溪中，警方獲報協同救護人員將裴女自溪中救起，因身體多處擦傷、背部劇烈疼痛無法動彈，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療。

▲▼與消防救護人員合力將其抬上路面送醫治療。（圖／桃園警分局提供）

27日17時許，民眾匆忙跑進桃園警察分局小檜溪派出所報案，表示有女子講電話疑似與友人吵架，情緒激動不慎從民光東路的天助橋墜落南崁溪中。

員警詹云翔及邱垂綱立即趕往現場，發現該裴姓女子躺臥在溪水中，離岸邊約30公尺，立即呼叫支援並下水施救，同時通報消防人員到場協助。女子跌落時造成身體多處擦傷、背部劇烈疼痛無法動彈，派出所副所長蔡國輝率支援警力趕到，與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療。

經了解，裴女與友人因感情問題於電話中爭吵，一時不慎跌落溪中，已通知其友人前往照顧，目前狀況穩定。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995