以色列轟加薩逾200死　白宮：川普事前接獲通知

▲白宮表示，事前有收到以色列關於這波攻擊的簡報。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列18日凌晨轟炸加薩至今奪走超過200多條人命，死傷人數還在不斷增加中。白宮表示，事前有收到以色列關於這波攻擊的簡報，美國國家安全會議發言人休斯（Brian Hughes）更說，「哈瑪斯本可釋放人質延長停火，但卻選擇拒絕以及戰爭」。在此之際，以色列軍方還暗示，以色列地面部隊可能重返加薩。

半島電視台、福斯新聞等報導，以色列這波攻勢是由總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）下令執行，迄今已鎖定加薩發動數十次攻擊行動。加薩北中南地區都淪為攻擊目標，死亡人數突破200人，死者包括孩童。

▲▼ 加薩死傷人數不斷增加。下圖經馬賽克模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

以色列軍方表示，有發現哈瑪斯準備對以色列發動攻擊，重新武裝，以軍這波轟炸目標是哈瑪斯指揮官、政治局成員以及基礎設施。另據巴勒斯坦消息，死者包括哈瑪斯高階安全官員瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）。

▲圖為哈瑪斯高階安全官員瓦特法（前排右二）。（圖／路透）

以軍還說，只要有必要，就會持續發動空襲，一旦相關指令下達，就會把行動擴大至空襲以外，暗示以色列地面部隊可能重新進入加薩地帶。目前所有戰線皆已完成部署也做好準備，包括強化防空警戒。

針對以色列對加薩的最新攻勢，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，以色列事前曾知會美國，與川普磋商，「正如川普總統明確說的那樣，哈瑪斯、胡塞（Houthis，又稱青年運動）、伊朗，所有那些不僅試圖恐嚇以色列，還想恐嚇美國的人——都將付出代價，而地獄之門將隨之開啟」。