美商務部下令禁「在政府設備用DeepSeek」！　路透曝員工信內容

▲美國商務部據傳已要求員工禁止在政府設備上使用DeepSeek。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國商務部據傳近期已通知內部員工，禁止在政府設備上使用中國人工智慧模型DeepSeek，此舉旨在保障商務部資訊系統安全，包含禁止下載、瀏覽以及訪問和DeepSeek有關的應用程式與網站。

根據《路透社》取得的資訊以及2名知情人士透露，美國商務部在一封群發給所有員工的電子郵件中寫道，「為了確保商務部資訊系統的安全，全面禁止在所有政府提供的設備（GFE）上使用中國的新AI模型DeepSeek。」

內部郵件中也明確指出，「請勿下載、瀏覽或訪問與DeepSeek相關程式、桌面應用程式或網站。」該禁令適用於所有政府提供的設備。

針對《路透社》報導，美國商務部尚未對此發表正式回應，因此《路透社》也無法立即確認這項禁令的範圍是否已經擴及整個美國政府系統。

來自中國的低成本AI模型DeepSeek曾在1月引發全球股市震盪，投資人一度擔憂這款AI可能會影響美國在人工智慧領域的領先地位，而美國官員和國會議員對也接連對DeepSeek可能帶來的資訊隱私風險及政府敏感資料外洩問題表示關切。

美國眾議院情報委員會成員喬許·戈特海默（Josh Gottheimer）與達林·拉胡德（Darin LaHood）2月提出相關立法，試圖要求禁止在政府設備上使用DeepSeek。他們3月初致函各州州長，敦促各州政府禁止在政府設備上安裝使用DeepSeek。

他們在信中寫道，「使用DeepSeek的用戶，可能在不知不覺間向中國共產黨（CCP）分享高度敏感的專有資訊，包括合約、文件及財務記錄。這些資料一旦落入錯誤的人手中，將成為共產黨的巨大資產，而中國共產黨是美國已知的外國對手。」

目前，包括維吉尼亞州、德克薩斯州與紐約州在內，已有多個州禁止在政府設備上使用DeepSeek。此外，由21名州檢察總長組成的聯盟也正敦促國會通過立法，進一步強化對DeepSeek的限制措施。