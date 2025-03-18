美國10大通緝犯落網！「黑幫頭目」墨西哥被捕　將引渡回美

▲美國10大通緝犯在墨西哥落網。（圖／FBI）



記者王佩翊／編譯

墨西哥當局宣布，已成功逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一的弗朗西斯科·哈維爾·羅曼-巴達萊斯（Francisco Javier Román-Bardales）。他是黑幫組織MS-13的頭目，涉嫌指使施暴、毒品販售以及敲詐勒索等多項罪行，預計將被引渡回美國。

根據CNN報導，墨西哥總檢察長辦公室、國防部及國民警衛隊發表聯合聲明指出，羅曼-巴達萊斯在墨西哥韋拉克魯斯州的一處高速公路上被逮捕。當局指出，在逮捕當下，已經告知當事人被捕原因，同時也告知其相關法律權利，接下來將被移送至墨西哥的首都墨西哥城，接受司法機關處理，隨後預計引渡回美國。

CNN已向墨西哥當局查詢進一步細節，包括羅曼-巴達萊斯是否已有法律辯護，但目前尚未獲得回應。至於這次逮捕是否是應美國川普政府要求所執行，FBI則拒絕發表評論。

FBI指出，羅曼-巴達萊斯涉嫌參與指揮黑幫集團MS-13在美國、墨西哥及他家鄉薩爾瓦多的多項犯罪活動。他被指控下令「對平民及敵對幫派成員實施多起暴力行為，並參與毒品分銷及敲詐勒索計畫」

羅曼-巴達萊斯同時也在美國被控向恐怖組織提供資源、共謀毒品恐怖主義、敲詐勒索及外籍人口買賣等罪名。FBI將提供25萬美元（約新台幣825萬元）給提供線索協助逮人的線民。

MS-13幫派最初起源於美國洛杉磯，隨後勢力擴展至其他國家，並因涉及多起嚴重暴力犯罪而受到國際關注。川普政府已將該組織列為恐怖組織，並將部分販毒集團納入同類別。