機翼撞跑道「狂噴火花」！達美航空重飛出包　80人全嚇壞

▲達美航空發生降落驚魂。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國紐約市的拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)發生驚魂記,一架達美航空客機降落時不太順利,正在進行重飛時,左側機翼竟然撞上跑道,甚至被目擊噴出火花,幸好最終無人傷亡。

NBC等外媒報導,這起事件發生在16日晚間10時10分左右,一架達美航空支線奮進航空(Endeavor)經營的CRJ-900客機,一共載著80人,包括76名乘客、2名空服員、2名飛行員,從佛州傑克遜維爾(Jacksonville)飛回紐約市,未料發生意外。

Delta jet carrying 80 passengers & crew from Jacksonville clipped its left wing on the runway while landing at LaGuardia Airport in New York City.pic.twitter.com/N8YQSqKyvf