機翼撞跑道「狂噴火花」！達美航空重飛出包　80人全嚇壞

▲達美航空發生降落驚魂。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市的拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）發生驚魂記，一架達美航空客機降落時不太順利，正在進行重飛時，左側機翼竟然撞上跑道，甚至被目擊噴出火花，幸好最終無人傷亡。

NBC等外媒報導，這起事件發生在16日晚間10時10分左右，一架達美航空支線奮進航空（Endeavor）經營的CRJ-900客機，一共載著80人，包括76名乘客、2名空服員、2名飛行員，從佛州傑克遜維爾（Jacksonville）飛回紐約市，未料發生意外。

Delta jet carrying 80 passengers & crew from Jacksonville clipped its left wing on the runway while landing at LaGuardia Airport in New York City.pic.twitter.com/N8YQSqKyvf — Breaking911 (@Breaking911) March 18, 2025

根據美國聯邦航空總署（FAA）說法，機長在一次「不穩定進場」之後嘗試重飛，卻導致機翼撞上跑道。根據塔台錄音檔，塔台人員告訴飛行員，「有人看見你們的其中一個機翼出現火花，你們有感覺嗎？」對方回應，「沒有，但我們會檢查的。」

幸好，機上80人全部安全下機，而客機接下來也一直留在機場，直到17日。達美航空已經證實這起事故，FAA也表示將會發起調查。

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