幫「女兒」匯11萬買化妝品　地方媽媽險遭詐！警聯絡本尊解惑

▲彰化1名地方媽媽接到自稱女兒電話要買化妝品11萬元，衝銀行匯款遭阻。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉一名地方媽媽近日接到自稱「女兒」的來電，對方聲稱需要購買價值11萬元的化妝品，並要求她立即匯款給賣家。婦人不疑有他，隨即前往銀行準備轉帳。所幸銀行行員機警，察覺異常並通報警方，最終成功阻止這起詐騙案件，保住婦人的辛苦錢。

這名婦人向警方表示，接到自稱是女兒的電話，對方語氣急切，表示自己正在購買化妝品，但因忙碌無法親自處理匯款事宜，因此請母親代為轉帳11萬元至指定帳戶。婦人一聽是女兒的需求，毫不猶豫地前往銀行準備匯款。然而，當銀行行員詢問匯款用途時，婦人卻支支吾吾，無法清楚說明款項去向，引起行員的懷疑。

銀行行員察覺婦人的反應異常，懷疑她可能遭遇詐騙，立即通報鹿港警分局秀安派出所。員警廖見維迅速趕到現場，起初婦人仍不願透露匯款原因，經過員警耐心勸導後，她才透露是接到女兒的電話，要求代為匯款購買化妝品。員警一聽便知這是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，立即向婦人解釋此類詐騙的常見套路。

為了讓婦人徹底相信這是詐騙，員警不僅提供多起類似案例作為參考，還當場撥打電話聯繫她的女兒。電話那頭，女兒驚訝地表示：「我根本沒有買化妝品，妳被詐騙了啦！」聽到女兒親口證實，婦人才恍然大悟，驚覺自己差點上當受騙。她立即取消匯款，並對員警和行員的及時協助表示由衷感謝。