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記錄送肉粽遭拒　3大學生偷偷直播！道長警告：小心被「煞到」

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／ETtoday資料照）

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉劉厝村昨(16日)深夜舉辦「送煞」科儀，傳出有網友在網路開直播「送肉粽」過程，超過千人觀看，昨夜有3人自稱是來自外縣市大學生到現場直播，遭到喪家及道長當場拒絕，未料仍躲在一旁觀看，道長呼籲民眾，送煞儀式必須心存戒慎，前往開直播造成喪家二度傷害，不僅吃上官司，萬一遭沖煞，不可不防。

花壇鄉昨夜送肉粽，從喪宅出發後，沿著明德街過新盛橋（花劉百姓公），沿番花路360巷直行碰到番花路後右轉，最終送往鹿港海邊，有網友私訊問村長時間與地點，甚至有網友在網路邀集要去看「送肉粽」。

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

▲花壇鄉昨晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

該場送肉粽科儀，由曾到彰化鹿港送5煞，台中無爭伏魔殿、知名法師道長許白龍臥雲主掌，儀式進行時，就有3名年輕人說是大學生為送肉粽作記錄，當時已經遭到拒絕，但還是躲在一旁直播。

所幸送煞任務圓滿完成，臥雲龍道長說，「未經他個人及家屬同意，偷拍過程直播的人，一開始就已表態，不接受任何錄影與拍照」，結果是探險台在抖音，ig，Line偷拍偷開直播，非常不尊重家屬與我們現場的人員，竟然還要跟車，強烈要求出來道歉。

彰化鹿港曾發生有直播主為了取得第一手資料衝點閱率，侵入喪家住宅攝影將「送煞」儀式上傳臉書社群，遭彰化地院依無故侵入他人住宅罪，處拘役50日，這也是台灣因送肉粽被判刑首例。

▲彰化市今晚要送肉粽。（圖／楊昇樺提供）

▲花壇鄉昨晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

道長龍臥雲表示，送肉粽儀式本是民間習俗，並祈死者超生，生者獲福，提醒民眾千萬不要觀看，也切勿鐵齒，務必迴避儀式隊伍。儀式中有「祭火煞」，旨在送火煞出境，冀免再罹其禍，若一旦有外人闖入，甚至開直播讓外人觀看，不僅讓喪家造成二度傷害，萬一遭到沖煞，也恐會招來厄運，請外界戒慎之。

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