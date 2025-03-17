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面交手機變街頭追逐賽　夫妻檔、外送員狂追200公尺逮人

▲楊姓男子拿到手機拔腿狂奔。（圖／警方提供）

▲楊姓男子拿到手機轉身拔腿狂奔。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名24歲楊姓男子日前在網路向一對夫妻購買iPhone 16 Pro，15日約面交時，火速拿了手機轉身拔腿快跑，夫妻隨即大聲呼喊抓賊並在後方追趕，李姓妻子還因此摔倒，熱心的外送員經過也一起加入追逐行列，追了200公尺，成功將人攔下，警詢後，依涉侵占及強制等罪嫌移送。

這起搶手機事件發生在15日，24歲楊姓男子透過臉書與李姓女子取得聯繫，雙方約在彰化市某家行庫前面交iPhone 16 Pro，李女由丈夫陪同到場。不料楊男接過手機，竟瞬間拔腿就跑。

▲楊姓男子拿到手機拔腿狂奔。（圖／警方提供）

▲楊姓男子拿到手機拔腿狂奔，夫妻檔及外送員在後面追人。（圖／警方提供）

李女夫妻當下從後追逐及沿途高喊求助，因而引起路人關注，一名路過的外送員見狀，立即騎機車加入「追逐戰」。民生路派出所獲報後，副所長邱重興偕同警員洪榮斌、陳俊佑、龔培鈞等4名員警，亦立即趕赴現場加入圍捕行列，最終在警民合力下，於中正路與和平路口將嫌犯攔下，成功將楊男逮捕，結束這場驚心的「追逐賽」。

警方調查發現，24歲的楊姓嫌犯利用面交機會企圖侵占手機，因被害人夫妻大聲呼救，才讓嫌犯無法順利逃脫，彰化警分局提醒，網路交易務必提高警覺，應選擇人多或監視器較多的「安全交易區」，且避免單獨面交，減少詐騙風險。

此外，警方呼籲民眾也可加入「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/），隨時掌握最新詐騙手法，提高防詐意識，讓不法之徒無所遁形。

▲警方逮捕楊姓男子。（圖／警方提供）

▲警方逮捕楊姓男子。（圖／警方提供）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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