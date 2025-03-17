纏訟10年！母遭撞求償613萬落空　女兒PO網批醫師要賠20萬

▲女兒po網為媽媽挑公道，發表對醫院負面言論，遭判30天拘役，賠償醫院及醫師20萬元。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女婦人因站在自家門前，遭一輛倒退的貨車撞倒受傷，事後她向肇事者提出高達613萬元的賠償要求，然而經過三審訴訟，法院均未支持她的請求，最終以敗訴告終。更令人意外的是，其女兒因在網路上發表對醫院的負面言論，被醫院提告妨害名譽，最終被判處拘役30天，並需賠償醫院及醫師20萬元。

根據判決書記載，案發於2015年6月29日謝男在彰化1間室內裝修公司上班，駕駛小貨車正要倒車進入廠房車庫時，在車庫旁芒果樹下休息的周姓老婦忽然跌坐在道路中央，謝男趕緊下車查看並將老婦扶起。

周婦聲稱自己因此受到「骨盆恥骨骨折、背胸部挫傷併2、3腰椎壓迫性骨折、坐骨神經損傷」以及「雙側下肢癱瘓」等嚴重傷害。然而，謝男則認為周婦的傷勢並未如她所聲稱的那麼嚴重，並指出周婦年邁、受傷後未及時就醫，也是導致傷勢加重的因素之一。

3天後家屬認為老婦遭撞所以受傷，因此提告要求賠償醫療費用及精神撫慰金等，共新台幣613萬餘元，2019年彰化地院判決出爐，法官認為證據不足，裁定駁回，案經三審訴訟，法院均未支持她的請求，最終以敗訴告終。

在車禍賠償案敗訴後，周婦的女兒認為醫師未如實記載母親的傷勢，導致她們無法獲得保險理賠，於是在網路上狂po針對醫院的負面言論。她指控該醫院的醫師「么壽醫生根本沒有在看診」、「診斷書亂開」、「只顧自己健保點數申請」等，甚至質疑醫院在網路上的五星評價是「自己人寫的」。

這些言論迅速在網路上傳播，對醫院的名譽造成了嚴重損害。醫院因此對周婦的女兒提起妨害名譽的訴訟，並要求賠償100萬元。法院在審理後認為，周婦的女兒在網路上散布的言論未經合理查證，且內容足以貶損醫院及醫師的名譽，因此判處她拘役30天，並需賠償醫院及醫師20萬元。